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高雄警追逃逸移工 遭對方反抹辣椒水掛彩...全力追緝中
高雄市仁武派出所兩名員警昨天巡邏時，見兩名移工雙載騎車搖晃，上前盤查時，兩名男子卻與警方爆發衝突，仁武警方朝其中1人噴辣椒水，沒料移工卻將身上辣椒水抹到員警臉上，趁警方掙扎時逃逸，警方已調閱監視器畫面，積極查緝兩人。
網路社群「社會事新聞影音」今上傳警方追捕畫面，只見一名移工半裸與警方扭打，企圖睜開警方束縛，沒多久趁員警不適時逃逸，過程都被路過民眾拍下。
仁武警分局指出，此案發生於昨下午3時許，當時仁武派出所員警巡經新莊路、文學一街口，見兩名身分不詳的移工便上前攔查，沒料兩嫌卻大動作拒捕，將身上辣椒水抹到員警臉上後逃逸。
據了解，員警與移工扭打過程中，不僅被辣椒水灼傷，兩人臉部、手部、腳踝都受到擦挫傷，所幸傷口經包紮後並無大礙，警方已鎖定兩名移工去向追查中。
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