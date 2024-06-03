快訊

Disney+打擊寄生帳號6月正式上路！ 這時間點全球用戶無一倖免

黃仁勳「身分證字號」遭肉搜公開！ 科技專家：輝達法務會收到資料

北市南陽街義大利麵店換瓦斯桶不慎引氣爆 3女員工遭燙傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄五甲二路路牌從天而降 公務員回收騎車載運挨罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區「五甲二路」路牌不明原因從天而降，巡邏員警昨晚9時許發現路牌棄置於路口，通報1999，工務局養工處人員獲報，1小時後騎機車將路牌載運回收，因路牌超過車身，被民眾拍下PO網，調侃「我載五甲二路，妳在哪？」警方指該名公務員已違規將開罰。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一名機車騎士前方踏板載運 一個綠色的「五甲二路」路牌，網友調侃「我載五甲二路，妳在哪？」。

轄區鳳山警分局指出，昨晚9時許，五甲派出所員警巡邏經過五甲路與南華路口時，發現「五甲二路」路牌被棄置於路邊，遂通報1999，請工務局養工處人員處理。

當時養工處人員曾姓男子1小時後騎機車將路牌載運回收，行經五甲二路時，被網友拍下畫面。

警方指出，經檢視影片，曾姓公務員已違反道路交通安全規則第88條第1項第1款「機車載物者，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺」，將對曾開出可罰300元至600元的罰單。

高雄市一名機車騎士前方踏板載運一個綠色的「五甲二路」路牌，警方事後指騎士是公務員當時將路牌載運回收，因違規將開罰。記者石秀華／翻攝
高雄市一名機車騎士前方踏板載運一個綠色的「五甲二路」路牌，警方事後指騎士是公務員當時將路牌載運回收，因違規將開罰。記者石秀華／翻攝
高雄市一名機車騎士前方踏板載運一個綠色的「五甲二路」路牌，網友調侃「我載五甲二路，妳在哪？」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名機車騎士前方踏板載運一個綠色的「五甲二路」路牌，網友調侃「我載五甲二路，妳在哪？」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

公務員 影片

延伸閱讀

高雄駕駛加完油大迴轉擊落機車騎士 她手腳受傷他吞罰

影／高雄大雨7旬翁駕車開上輕軌緣石 保險桿脫落受輕傷

高雄大雨 南橫梅蘭明隧道施工段河床便道暫封閉

2026縣市長選舉高雄藍白合？ 柯文哲：民眾黨有主體性

相關新聞

北車旁義大利麵店換瓦斯桶氣爆 3女員工遭燙傷送醫

位處台北市中正區南陽街，在台北火車站附近的一間義大麵店，今天早上9點27分發生火警，消防隊獲報緊急拉水線搶救，只是到場後...

林森北路酒吧巷口爆互毆衝突 2人社維法送辦

台北市林森北路巷弄今早傳出打架案，胡男疑酒後脫序，和酒吧消費者李男、金男在路口，爆發口角、肢體衝突，胡、李打架互毆，其他...

吳桐潭移靈為何繞基隆百福社區？三代虎歃血為盟如電影情節

太陽聯盟精神領袖吳桐潭3日下午從板橋移靈到基隆六合停車場告別式靈堂有一個「特別儀式」，途中靈車會由近40輛勞斯萊斯等豪車迎靈先開到「百福社區」繞行一圈。為何安排這個舉動？引發外界好奇。原因是天道盟太陽會從百福社區發跡，吳桐潭也住過這裡，讓總裁特別回到故鄉看最後一眼，象徵「落葉歸根」。 由於是同鄉，百福社區也出了多名太陽會要角，與吳桐潭在外擴展勢力，後來還有一、二、及三代虎的菁英組織，都得透過歃血儀式宣示對組織效忠，因為接連涉入多起槍擊事件，當時檢警機關還特別成立「后羿辦公室」來壓制太陽會氣焰。

警攔查違規車輛男拒檢飛車追逐 公共危險送辦開8罰單

飛車追逐！屏東警分局公館派出所員警2日下午4點40分，屏東市大春路段攔查一輛逾檢註銷白色汽車，駕駛陳男竟不停，警攔截圍捕...

影／疑天雨路滑 汽車失控打水漂4圈逆向撞路邊5車

屏東縣昨天時有雨勢，昨天晚間近10點，屏東縣九如鄉九如路發生車禍，汽車駕駛張男疑天雨路滑，駕車突失控打水漂4圈逆向撞上停...

高雄警追逃逸移工 遭對方反抹辣椒水掛彩...全力追緝中

高雄市仁武派出所兩名員警昨天巡邏時，見兩名移工雙載騎車搖晃，上前盤查時，兩名男子卻與警方爆發衝突，仁武警方朝其中1人噴辣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。