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高雄五甲二路路牌從天而降 公務員回收騎車載運挨罰
高雄市鳳山區「五甲二路」路牌不明原因從天而降，巡邏員警昨晚9時許發現路牌棄置於路口，通報1999，工務局養工處人員獲報，1小時後騎機車將路牌載運回收，因路牌超過車身，被民眾拍下PO網，調侃「我載五甲二路，妳在哪？」警方指該名公務員已違規將開罰。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一名機車騎士前方踏板載運 一個綠色的「五甲二路」路牌，網友調侃「我載五甲二路，妳在哪？」。
轄區鳳山警分局指出，昨晚9時許，五甲派出所員警巡邏經過五甲路與南華路口時，發現「五甲二路」路牌被棄置於路邊，遂通報1999，請工務局養工處人員處理。
當時養工處人員曾姓男子1小時後騎機車將路牌載運回收，行經五甲二路時，被網友拍下畫面。
警方指出，經檢視影片，曾姓公務員已違反道路交通安全規則第88條第1項第1款「機車載物者，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺」，將對曾開出可罰300元至600元的罰單。
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