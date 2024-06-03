高雄五甲二路路牌從天而降 公務員回收騎車載運挨罰

高雄市鳳山區「五甲二路」路牌不明原因從天而降，巡邏員警昨晚9時許發現路牌棄置於路口，通報1999，工務局養工處人員獲報，1小時後騎機車將路牌載運回收，因路牌超過車身，被民眾拍下PO網，調侃「我載五甲二路，妳在哪？」警方指該名公務員已違規將開罰。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見一名機車騎士前方踏板載運 一個綠色的「五甲二路」路牌，網友調侃「我載五甲二路，妳在哪？」。

轄區鳳山警分局指出，昨晚9時許，五甲派出所員警巡邏經過五甲路與南華路口時，發現「五甲二路」路牌被棄置於路邊，遂通報1999，請工務局養工處人員處理。

當時養工處人員曾姓男子1小時後騎機車將路牌載運回收，行經五甲二路時，被網友拍下畫面。