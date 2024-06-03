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在「慢」字前翻車 男子駕車恍神自撞翻車受傷
21歲吳姓男子昨天深夜駕車行經彰化縣花壇鄉彰員路2段時，自撞停放路旁的轎車，並撞毀民宅鐵門後翻車，吳男嘴巴受傷，他告訴警方是一時恍神才自撞，肇事原因由警方調查中。
警方調查，吳男昨晚10時13分許，駕車沿花壇鄉彰員路2段往彰化市方向行駛，行經彰員路2段962-1號前時，自撞停在路邊的一輛轎車後翻車，並波及民宅鐵門受損，巨大聲響，嚇壞了附近住家。
吳男轎車幾乎全毀，車窗玻璃及零件掉落滿地，他並因撞擊力太大，嘴巴受傷，警方初步判斷肇事原因是駕駛人恍神，操作不當造成。
由於此一路段正是彎道，加上近日天雨路滑，如果未減速或者失神容易發生車禍，吳男所駕轎車翻覆處的路面，正好有個「慢」字，警方呼籲駕駛人要養足精神才上路，並要留意路況與標識、標線，不要超速。
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