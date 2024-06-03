高中生六次進火場救人 林雅各出院返校獲祝福：繼續保持善良

苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各5月30日英勇救人受嗆傷，高壓氧治療後日前出院，今天到校同班同學今天辦理歡迎會，林雅各向各界報平安，同學也祝他繼續保持善良。

清寒高中生林雅各5月30日清晨6度進出火場，背負救出70歲獨居老翁，英勇事蹟成了新聞焦點，家長會贊助畢業旅行費用，他因救人遭溫濃煙嗆傷，頭份市為恭醫院高壓氧治療後，5月31日下午出院，醫師囑咐後續仍要回醫院做高壓氧治療及追蹤觀察，同班同學今天幫他辦理歡迎會。

同學在黑板上大字「見義勇為 興華之光」，並準備蛋糕、花束，多多擺成心字形迎接林雅各，同學祝林雅各平安多多、健康多多，繼續保持善良，老師心疼提醒林雅各還是要注意安全，不要當一日英雄，並感謝家長會及縣長鍾東錦等各界關心林雅各。

林雅各切蛋榚，接受獻花，歡迎會校長胡文生等人也到場，林雅各感謝社會大眾的關心與鼓勵，表示「我已平安返校，謝謝大家」！他因今天還有排高壓氧治療，參加歡迎會後，隨即到醫院接受治療。