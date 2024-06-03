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高雄駕駛加完油大迴轉擊落機車騎士 她手腳受傷他吞罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子昨上午駕車在高雄市鳳林路一間加油站加完油，駛出路口直接迴轉，致騎機車的葉姓女騎士煞車不及打滑，撞上轎車，機車噴飛，手腳擦挫傷，警方研判陳跨越分向限制線違規迴轉，對他開出可罰600元至1800元罰單

警方調查，54歲陳姓男子昨天上午8時許駕車自鳳林路一間加油站加完油後，東往西向起步後朝左迴轉，導致後方同向騎機車直行的葉姓女子（20歲）閃避、煞車不及機車打滑，直接撞上轎車，連人帶車摔倒在地。

事故造成葉手腳擦挫傷，機車有多處擦撞痕，陳的轎車則左前方凹陷毀損；警消獲報到場，救護員檢視葉女傷勢，將她送醫治療，幸無大礙。

警方初步研判，陳駕車在分向限制線違規迴轉，違反交通管理處罰條例第 49 條，開出可處以600元至1800元罰單；另葉也有未注意車前狀況的疏失，詳細肇責由交通大隊釐清。

陳姓男子昨上午駕車從高雄市鳳林路一間加油站加完油在路口直接迴轉，致騎機車的葉姓女騎士煞車不及打滑，撞上轎車，手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨上午駕車從高雄市鳳林路一間加油站加完油在路口直接迴轉，致騎機車的葉姓女騎士煞車不及打滑，撞上轎車，手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨上午駕車從高雄市鳳林路一間加油站加完油在路口直接迴轉，致騎機車的葉姓女騎士煞車不及打滑，撞上轎車，手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨上午駕車從高雄市鳳林路一間加油站加完油在路口直接迴轉，致騎機車的葉姓女騎士煞車不及打滑，撞上轎車，手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝

加油站 救護員 罰單

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