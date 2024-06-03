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高雄駕駛加完油大迴轉擊落機車騎士 她手腳受傷他吞罰
陳姓男子昨上午駕車在高雄市鳳林路一間加油站加完油，駛出路口直接迴轉，致騎機車的葉姓女騎士煞車不及打滑，撞上轎車，機車噴飛，手腳擦挫傷，警方研判陳跨越分向限制線違規迴轉，對他開出可罰600元至1800元罰單。
警方調查，54歲陳姓男子昨天上午8時許駕車自鳳林路一間加油站加完油後，東往西向起步後朝左迴轉，導致後方同向騎機車直行的葉姓女子（20歲）閃避、煞車不及機車打滑，直接撞上轎車，連人帶車摔倒在地。
事故造成葉手腳擦挫傷，機車有多處擦撞痕，陳的轎車則左前方凹陷毀損；警消獲報到場，救護員檢視葉女傷勢，將她送醫治療，幸無大礙。
警方初步研判，陳駕車在分向限制線違規迴轉，違反交通管理處罰條例第 49 條，開出可處以600元至1800元罰單；另葉也有未注意車前狀況的疏失，詳細肇責由交通大隊釐清。
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