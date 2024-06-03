竹縣德興路男子闖軌道 遭區間車當場輾斃
暗夜闖軌道，男子遭區間車撞斃！昨深夜10點32分，新竹縣消防局接獲報案指出，位在湖口鄉德興路平交道北方約380公尺處，疑有一名男子闖入軌道後被火車撞擊事件，經派員到場徒步進入搶救，但發現當事人已明顯死亡，現場交由台鐵人員做管制，鐵路警察也正釐清死者身分與肇事原因。
據了解，台鐵第1265號次，從北湖站發車往苗栗方向的區間列車，昨晚間10點27分才剛發車往南，在靠近德興路平交道處北方約380公尺處，1名男子原因不明闖入軌道遭到列車撞擊，當場被撞死，現場遺體支離破碎，台鐵獲報後立刻取消該車次，有部分列車也受到影響。
縣消防局指出，湖口消防人員昨晚11點08分回報，傷者為男性，年籍資料不詳，疑遭火車輾過，明顯死亡，未送醫，交由警方處理。目前鐵路警察正連夜清查死者身分並釐清肇事原因。
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