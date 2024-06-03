國中生控被友圍毆搶錢 警逮9人

台中市洪姓少年等9人涉對蕭姓少年拳打腳踢等方式圍毆，造成蕭有多處傷勢。圖／讀者提供 十三歲蕭姓少年前天凌晨被八男一女九名少年押往一處土地公廟，遭徒手、踢踹毆打，過程被手機錄下後外傳；蕭事後由祖母陪同報案，指控對方還取走三萬多元現金和手機。九名男女到案喊冤，影片中未見取走錢畫面，警方先依妨害自由、傷害等罪偵辦，進一步追查。

警方調查，蕭姓少年前天凌晨一時許外出找友人，被蔡姓少年等人帶往太平路一間土地公廟，九人以之前向蕭借錢未果為由，徒手、腳踢或拿皮帶、鞋子等器具方式，對蕭的頭部、肢體毆打，造成蕭多處擦挫傷；蕭被毆打期間，女子涉持手機拍下過程，在友人間流傳。

同日凌晨四時許，蕭姓少年由祖母與律師陪同，向警方報案。蕭姓少年說，平時祖母會多給零用錢，在網路邀約朋友一起唱歌玩樂，與涉案人因此認識；若有朋友借錢，也會慷慨解囊。當日剛好向朋友收回三萬多元欠款，但被毆打後現金、手機「都不見了」，懷疑是蔡姓少年等人拿走。

警方隨後循線帶回涉案蔡姓少年等八男一女，其中二人十九歲，其餘未成年；事後在其中一名涉案少年身上找到蕭姓少年手機，但未找到三萬多元，九人也矢口否認拿走錢。

警方依據案發時拍攝影片，認為八名男子涉犯傷害、妨害自由、妨害秩序、少年事件處理法等罪，分別函送台中地院少年法庭、台中地檢署調查，是否涉犯強盜待進一步釐清。另外拍攝圍毆少年影片的女子，涉犯兒少福利與權益保障法，可罰六萬元至六十萬元，函報市府裁罰。