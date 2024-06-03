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失蹤2天 南亞科外包工陳屍地下室
南亞科技新北市泰山區一處新建廠房工地，一名五十四歲陳姓外包打石工人昨天被發現墜落十公尺深地下室，已死亡二天才被發現。消防隊將人吊掛到地面時，遺體明顯僵硬，警方通報勞檢處調查，並報請地檢署相驗死因。
據了解，陳姓死者為外包的打石工人，主要工作是敲除灌漿或板模施工之後多餘的水泥、土塊或石頭。他已離婚目前獨居，與鄰居一名婦人是好朋友；婦人發現陳男從五月卅一日出門後就沒回家且連繫不上，昨天打電話詢問包商工頭。
包商工頭說，五月卅一日當天數名工人一起上工，但各自負責不同工區，收工後就各自回家，沒人發現陳男「失蹤」。
因接下來二天逢周末假日，工地沒人進出，工頭昨天中午請南亞廠房工地的安全人員協尋，昨下午一時卅分左右，在深約十公尺的地下三層找到陳男，已經沒有生命徵象。
由於下雨作業困難，消防隊昨天下午三時許才將陳男吊掛回地面層，但身體已經僵硬，明顯死亡多時。警方聯繫陳久未聯絡的兒子到場指認無誤，初判研判是失足墜落身亡，但仍檢察官相驗確定死因，另外依規定通報市政府勞檢處，將陸續通知當天一起上工的工人，協助釐清疑點。
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