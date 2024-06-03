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疑操作不慎 婦被貨車尾門夾頭昏迷

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市樹林區1名婦人疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動升降尾門夾住，消防隊用破壞器材協助脫困，送醫急救後恢復生命徵象，但仍深度昏迷。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區1名婦人疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動升降尾門夾住，消防隊用破壞器材協助脫困，送醫急救後恢復生命徵象，但仍深度昏迷。記者林昭彰／翻攝
一名四十七歲婦人昨天凌晨駕貨車去超商寄貨，疑操作不慎，頭頸被自己貨車電動尾門夾住，當場窒息，路過民眾見她頸部以下身體掛在車外，請超商店員報案，消防員趕到以破壞器材協助脫困，送醫急救挽回性命，但仍深度昏迷未脫險。警方代保管貨車，通報市政府勞檢處調查。

據了解，該名婦人經營網路購物，昨天凌晨一時許獨自駕駛貨車到樹林區柑園街一家超商寄貨，當時車未熄火、沒關大燈、閃双黃燈臨停路旁。

路旁監視器拍到，婦人寄完貨後，手上捧著幾包物品走向車尾，接著操作線控器打開電動升降尾門，只開約三分之一，然後上半身微向前傾，像是在整理後車斗。

突然貨車尾門慢慢關回，她來不及閃避頭頸被夾住，一度奮力掙扎，漸漸失去意識，頸部以下垂掛在車尾。凌晨二時許有路人經過看見她雙膝微曲掛在車邊，看不到頭，嚇得衝進超商求助，店員立刻報案。

消防隊趕抵時貨車引擎仍發動著，隊員嘗試操作線控器但無效，動用油壓剪撐開電動尾門。婦人脫困時已無生命徵象，頭頸、胸部都有壓迫傷造成窒息，由救護車送醫後恢復呼吸心跳，但昏迷指數只有三，住進加護病房觀察。

警方初步採證後暫代保管貨車，並通報新北市政府勞動檢查處，將進一步鑑識調查是機械故障還是操作不慎引發事故。

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