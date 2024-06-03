聽新聞
test
0:00 / 0:00

代購虛擬幣賺外快 男成洗錢幫凶

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告，利用求職者當人頭帳戶洗錢，匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包。圖／刑事局提供
詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告，利用求職者當人頭帳戶洗錢，匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包。圖／刑事局提供
卅三歲蔡姓男子上臉書應徵派單作業員，不知是詐團徵才廣告，將戶頭提供給對方匯入十六萬元，再依指示購買比特幣轉至指定電子錢包；蔡接受五次派單，賺了四八○○元，直到銀行通知帳戶被警示才報案。警方依洗錢防制法偵辦中。

刑事局指出，詐騙集團會以徵才或借貸廣告騙取人頭帳戶，常見手法是指示民眾提供網路銀行帳號及密碼，或寄送提款卡並提供密碼，待贓款匯入後轉帳至其他人頭戶或派車手提領；近期手法進化，騙民眾購買虛擬貨幣協助洗錢，提醒民眾注意。

警方調查，蔡姓男子在高雄市從事粗工，今年三月間想利用工期空檔賺錢，瀏覽臉書發現派單作業員徵才廣告，加入LINE ID聯繫；對方稱從事虛幣量化交易，最近比特幣波動大，連帶提升交易量，需代購人員，會匯款到蔡的銀行帳戶，由蔡買比特幣轉至指定電子錢包，每代購十萬元可獲三千元報酬；蔡同意工作，傳送銀行帳號給對方。

當月廿七日起，蔡陸續收到五筆匯款共十六萬元，依指示在虛幣交易所開設錢包，花十五萬五二○○元買比特幣轉至對方指定錢包，自己留下四八○○元作為報酬；三天後他接到銀行通知帳戶被警示，四月初赴派出所報案指被騙帳戶。

警方清查，蔡收的五筆匯款已有兩筆被害人報案，是假交友、假網拍詐騙匯款，研判另三筆也是詐騙贓款，被害人可能尚未報案；蔡涉犯洗錢防制法。

刑事局說，詐團利用求職者當人頭戶，以贓款買虛幣製造金流斷點，增加警方追查難度，提醒民眾不要提供提款卡或網銀帳密，勿收受來路不明款項轉交、匯款或買虛幣、遊戲點數，避免成為洗錢幫凶。

比特幣 洗錢 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

徵才廣告大陷阱！工人上網求職代購虛擬幣 收詐騙贓款變洗錢幫凶

加密幣交易所遭駭 日本3億美元比特幣失竊

日本DMM交易所驚傳遭駭！4503枚比特幣外流 損失100億

黃金盤商替假投資詐團洗錢3千萬 收贓款買金塊鑄造販售

相關新聞

失蹤2天 南亞科外包工陳屍地下室

南亞科技新北市泰山區一處新建廠房工地，一名五十四歲陳姓外包打石工人昨天被發現墜落十公尺深地下室，已死亡二天才被發現。消防...

國中生控被友圍毆搶錢 警逮9人

十三歲蕭姓少年前天凌晨被八男一女九名少年押往一處土地公廟，遭徒手、踢踹毆打，過程被手機錄下後外傳；蕭事後由祖母陪同報案，...

竹縣德興路男子闖軌道 遭區間車當場輾斃

暗夜闖軌道，男子遭區間車撞斃！昨深夜10點32分，新竹縣消防局接獲報案指出，位在湖口鄉德興路平交道北方約380公尺處，疑...

疑操作不慎 婦被貨車尾門夾頭昏迷

一名四十七歲婦人昨天凌晨駕貨車去超商寄貨，疑操作不慎，頭頸被自己貨車電動尾門夾住，當場窒息，路過民眾見她頸部以下身體掛在...

代購虛擬幣賺外快 男成洗錢幫凶

卅三歲蔡姓男子上臉書應徵派單作業員，不知是詐團徵才廣告，將戶頭提供給對方匯入十六萬元，再依指示購買比特幣轉至指定電子錢包...

影／高雄大雨7旬翁駕車開上輕軌緣石 保險桿脫落受輕傷

高雄晚間降下滂沱大雨，71歲陳姓老翁駕車行經建國一路左轉大順三路時，突然開上輕軌旁緣石，造成轎車前方保險桿脫落，左肩挫傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。