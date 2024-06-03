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代購虛擬幣賺外快 男成洗錢幫凶
卅三歲蔡姓男子上臉書應徵派單作業員，不知是詐團徵才廣告，將戶頭提供給對方匯入十六萬元，再依指示購買比特幣轉至指定電子錢包；蔡接受五次派單，賺了四八○○元，直到銀行通知帳戶被警示才報案。警方依洗錢防制法偵辦中。
刑事局指出，詐騙集團會以徵才或借貸廣告騙取人頭帳戶，常見手法是指示民眾提供網路銀行帳號及密碼，或寄送提款卡並提供密碼，待贓款匯入後轉帳至其他人頭戶或派車手提領；近期手法進化，騙民眾購買虛擬貨幣協助洗錢，提醒民眾注意。
警方調查，蔡姓男子在高雄市從事粗工，今年三月間想利用工期空檔賺錢，瀏覽臉書發現派單作業員徵才廣告，加入LINE ID聯繫；對方稱從事虛幣量化交易，最近比特幣波動大，連帶提升交易量，需代購人員，會匯款到蔡的銀行帳戶，由蔡買比特幣轉至指定電子錢包，每代購十萬元可獲三千元報酬；蔡同意工作，傳送銀行帳號給對方。
當月廿七日起，蔡陸續收到五筆匯款共十六萬元，依指示在虛幣交易所開設錢包，花十五萬五二○○元買比特幣轉至對方指定錢包，自己留下四八○○元作為報酬；三天後他接到銀行通知帳戶被警示，四月初赴派出所報案指被騙帳戶。
警方清查，蔡收的五筆匯款已有兩筆被害人報案，是假交友、假網拍詐騙匯款，研判另三筆也是詐騙贓款，被害人可能尚未報案；蔡涉犯洗錢防制法。
刑事局說，詐團利用求職者當人頭戶，以贓款買虛幣製造金流斷點，增加警方追查難度，提醒民眾不要提供提款卡或網銀帳密，勿收受來路不明款項轉交、匯款或買虛幣、遊戲點數，避免成為洗錢幫凶。
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