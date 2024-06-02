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遇警攔查不停…屏警飛車追逐逾10公里 違規車自撞翻入農田

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

上演飛車追逐！屏東警分局公館派出所員警今下午4點40分在屏東市大春路段攔查1輛逾檢註銷的白色汽車，駕駛陳男竟不肯停車，警啟動攔截圍捕，陳男一路逃到萬丹，過程中撞到1輛汽車，最後陳男逃逸到萬大橋附近後自撞翻車進入田裡，陳男輕傷拒送醫，案由警方調查處理中。

警方調查，43歲陳男駕駛車牌逾檢註銷的汽車被警方發現後攔查，陳男不肯停車並加速逃逸，警方啟動攔截圍捕，陳男一路狂按喇叭從屏東市公館逃逸到萬丹鄉廣安、進入萬丹，過程中擦撞到一輛汽車，人員未受傷，警方在後方鳴笛追捕。

雙方追逐逾半小時，超過10公里，下午5點20分，陳男在萬大橋附近自撞翻車掉入稻田中，陳男傷勢輕微擦挫傷，拒絕送醫。

不少民眾目擊飛車追逐過程，在萬丹鄉在地臉書社團發文，引發討論，有網友形容，「今5點多恐怖的警匪追逐戰，白色車沿路狂按喇叭、警車鳴笛緊跟在後（以為是消防車）三度疾駛在村內巷道，嚇壞村民」

警方對陳男一路上違規駕駛行為，包括無照駕駛、攔檢不停、闖紅燈等將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，並持續清查車上有無不法。

2日傍晚屏東警方攔查1輛車牌鉒銷的白色汽車，陳姓駕駛不肯停車，加速逃逸，雙方上演飛車追逐，白車最後自撞翻車掉入田區，陳男輕傷，拒送醫。記者劉星君／翻攝
2日傍晚屏東警方攔查1輛車牌鉒銷的白色汽車，陳姓駕駛不肯停車，加速逃逸，雙方上演飛車追逐，白車最後自撞翻車掉入田區，陳男輕傷，拒送醫。記者劉星君／翻攝
2日傍晚屏東警方攔查1輛車牌鉒銷的白色汽車，陳姓駕駛不肯停車，加速逃逸，雙方上演飛車追逐，白車最後自撞翻車掉入田區，陳男輕傷，拒送醫。記者劉星君／翻攝
2日傍晚屏東警方攔查1輛車牌鉒銷的白色汽車，陳姓駕駛不肯停車，加速逃逸，雙方上演飛車追逐，白車最後自撞翻車掉入田區，陳男輕傷，拒送醫。記者劉星君／翻攝

屏東 自撞 萬丹 警車

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