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宜蘭成功派出所遭縱火！內外電路全毀 嫌犯拒捕撞警車釀2警受傷

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影／宜蘭成功派出所遭縱火！內外電路全毀 嫌犯拒捕撞警車釀2警受傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭成功派出所驚傳遭人縱火，今天凌晨2點多派出所後方機車停車區爆炸起火，員警發現後通報119滅火，共燒毀6部機車及1部腳踏車，派出所內外電路全毀。警方立即攔查追人，嫌犯不但拒捕還衝撞警車，追捕過程中，2名員警遭擊破的車窗玻璃割傷手，郭嫌坦承因不滿被警方取締，才縱火洩憤。

宜蘭成功派出所遭人汽油縱火，機車區冒出濃煙及火光，燒毀7輛機車及腳踏車，派出所內外部電路系統也全毀。圖／讀者提供
宜蘭成功派出所遭人汽油縱火，機車區冒出濃煙及火光，燒毀7輛機車及腳踏車，派出所內外部電路系統也全毀。圖／讀者提供

從事保全業的郭嫌供稱，他5月23日在羅東鎮中正南路165號前，因違規停車遭警方開罰單，心生不滿，拿寶特瓶到台北市某加油站買汽油後，今天凌晨帶汽油到派出所縱火。警方在現場查到5月29日購買的汽油發票及打火機，全案依妨害公務、公共危險、毀損等罪移送，並建請檢察官聲請羈押。

這起縱火案造成派出所內部及外部電線損壞，必須全部更換，目前全棟斷電，只能以發電機供電。員警在擊破嫌犯車窗抓人時，2名員警右手掌及手臂遭玻璃割傷，嫌犯左臉也被割傷，經包紮後無大礙。

縱火案發生在今天凌晨2點20分，成功所機車停放區突然起火並傳出爆炸聲，員警立即通報119，火勢於2時50分撲滅，所幸無人傷亡，被燒毀的6部機車都是私車，其中4部是員警的機車、2部是民眾的車，還有1部腳踏車遭燒毀。

警方調閱監視器畫面，發現1名男子身穿迷彩背心上衣、迷彩短褲、頭戴全罩式安全帽，徒步離開現場並開車離去後，停車區就冒出火光，經查是49歲從事保全業的郭姓男子。

羅東警方派員前往其住處附近發現郭男行蹤，上前攔查駕駛車輛，對方不但拒檢還衝撞警車，警方追捕10幾分鐘在冬山鄉新寮一路將其攔停，但郭嫌不下車，員警以警棍擊破車窗，依妨害公務現行犯逮捕，帶回派出所問訊。

嫌犯因不滿被取締，5月29日拿保特瓶到台北市某加油站購買汽油，今天凌晨拿汽油到成功派出所縱火。記者戴永華／翻攝
嫌犯因不滿被取締，5月29日拿保特瓶到台北市某加油站購買汽油，今天凌晨拿汽油到成功派出所縱火。記者戴永華／翻攝
到派出所縱火的男子不但拒捕還衝撞警車，造成警車受損，2名員警逮人過程中，被擊破的玻璃割傷手。記者戴永華／翻攝
到派出所縱火的男子不但拒捕還衝撞警車，造成警車受損，2名員警逮人過程中，被擊破的玻璃割傷手。記者戴永華／翻攝
縱火嫌犯穿著的迷彩背心上衣、迷彩短褲，頭戴全罩式安全帽。記者戴永華／翻攝
縱火嫌犯穿著的迷彩背心上衣、迷彩短褲，頭戴全罩式安全帽。記者戴永華／翻攝
身穿迷彩背心上衣、迷彩短褲、頭戴全罩式安全帽的郭姓男子，徒步離開現場後，派出所停車區就冒出火光。記者戴永華／翻攝
身穿迷彩背心上衣、迷彩短褲、頭戴全罩式安全帽的郭姓男子，徒步離開現場後，派出所停車區就冒出火光。記者戴永華／翻攝

宜蘭成功派出所遭人汽油縱火，機車區冒出濃煙及火光，燒毀7輛機車及腳踏車，派出所內外部電路系統也全毀。圖／讀者提供
宜蘭成功派出所遭人汽油縱火，機車區冒出濃煙及火光，燒毀7輛機車及腳踏車，派出所內外部電路系統也全毀。圖／讀者提供

縱火 羅東 警察

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