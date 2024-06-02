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女惡鄰踹門、倒屎尿進屋騷擾 她怒報警對方遭強制送醫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市楊梅區一名女子指稱3年多來，遭到一名林姓女鄰居惡意騷擾，常無故踹她家門，近日變本加厲，使用工具企圖撬開、鐵門灌膠，昨天拿糞尿寶特瓶從她的門縫倒入糞尿，一地屎尿忍無可忍報警，警方今天表示，警員據報到場發現林女使用排泄物騷擾鄰居，經與公衛醫護線上評估後，會同救護人員將林女送醫強制治療。

警方接獲受害女子報案，林姓女鄰居惡意騷擾長達3年，雙方無怨無仇，林女多次破壞她的信箱查看信件，多次試圖強行開門、出腳猛踹、噴灑不明氣體，將門鎖灌膠，她向大樓管委會反映半年多，終於調整監視器角度，將林女離譜行徑全部拍下。

林女昨天試圖撬開受害女子家門，還拿裝有糞尿的寶特瓶倒進受害女子住家門縫，警方表示，警員獲報趕抵現場，發現林女使用排泄物騷擾鄰居，林女疑似精神疾病，經與公衛醫護線上評估後，通報119救護人員將林女強制送醫治療。

楊梅一女子長期遭女鄰居惡意騷擾，女鄰拿裝糞尿寶特瓶倒入門縫，屎尿一地，報警強制送醫。圖／警方提供
楊梅一女子長期遭女鄰居惡意騷擾，女鄰拿裝糞尿寶特瓶倒入門縫，屎尿一地，報警強制送醫。圖／警方提供
楊梅一女子長期遭女鄰居惡意騷擾，女鄰拿裝糞尿寶特瓶倒入門縫屎尿一地，警方說明將女鄰強制送醫。圖／警方提供
楊梅一女子長期遭女鄰居惡意騷擾，女鄰拿裝糞尿寶特瓶倒入門縫屎尿一地，警方說明將女鄰強制送醫。圖／警方提供

公衛 桃園 監視器 警察 鄰居

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