影／機車闖國道三號狂飆27公里 警方管制車道攔停恍神騎士

國道三號下午有1輛機車從關西路段闖入，不顧警車尾隨在後，仍一路向北任意變換車道狂飆，24分鐘騎了27公里，最後警方在三鶯路段實施車道管制，利用車陣攔阻機車。騎士精神恍惚先送醫檢查，事後開罰違規並依公共危險罪嫌函送法辦。

國道公路警察局第六大隊於下午1時14分接獲通報，指稱北向77公里關西路段有普通重機闖入，沿途任意變換車道狂飆，不像走錯路誤闖高速公路。紅斑馬巡邏車追上機車，尾隨在後鳴笛、廣播示意靠邊停車，騎士並不理會。

警方持續尾隨警戒，並在北向50公里三鶯路段實施車道管制嘗試「以車擋車」，讓路上車流緩緩停下形成車陣，機車最後於1時38分被卡住無法前進，由員警攔下，過程未發生事故、無人受傷。

但警方發現30歲劉姓騎士精神恍惚，通報消防隊派救護車先將他送醫檢查，家屬接獲通知趕抵，透露說他近期情緒低落，從昨晚出門之後就不知去向，沒想到騎機車闖入國道。

後來劉男自稱因為路況不熟才誤闖高速公路，警方調查後除依違反交通規則開罰3千元以上6千元以下罰鍰，並依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

同時呼籲，騎機車使用手機導航，切記應設定為機車模式，並依標誌標線指示行駛。機車若誤上國道，應立即停靠路肩，人到護欄外等相對安全處所撥打110報案或打1968通報相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。