參加內埔六堆客家嘉年華 男子摔落水溝骨折 控無安全警示

屏東縣內埔鄉公所5月31日到6月2日在公所旁舉辦內埔六堆客家嘉年華，現場有市集與舞台演出，蔡姓男子1日晚間和太太參加活動時，蔡男突摔落約1公尺深水溝，右腳骨折需開刀。蔡妻今無奈說，當時現場昏暗，水溝僅部分有鋪水泥，先生突然摔落水溝，現場也沒做安全警示。內埔鄉公所表示，事發後已在現場放三角錐警示。

蔡妻說，1日晚間7點多她跟先生一起去逛客家嘉年華活動，當時她先去舞台處看表演，與先生短暫分開，後來先生要找她時找不到，走到一處有水泥地方，由於現場昏暗，加上沒有全部鋪水泥，走著走著就突然摔落水溝，右腳掉下去動彈不得，周圍民眾約兩三人幫忙將先生拉上來。

蔡妻說，事發當下沒有相關單位關心了解。舉辦活動首重場地安全，現場還有孩童跑來跑去，也無任何警示，直到他們摔落水溝後，主辦單位才放三角錐，事發當天聯絡相關單位都沒人願意回覆，直到她說要提告，公所才有人跟他們聯繫。

蔡妻無奈說，先生是家中經濟支柱是砂石車司機，右腳骨折，恐好幾個月無法工作。蔡男身高約170公分，摔落約1米深的水溝。

有網友在內埔鄉臉書社團中發文，之前活動就有提過安全問題，真的就有人掉路水溝，很危險，「舞台旁邊有水溝沒有蓋起來，我原本也差點掉下去，真的嚇死寶寶了！真的要注意安全！」