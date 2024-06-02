樓頂狂冒黑煙…台南4樓透天厝雜物燃燒失火 起火原因待釐清

台南市中西區大埔街89巷內一間4樓鐵皮加蓋透天厝，今天下午約5點多發生火災，4樓頂不斷冒出黑煙，路過民眾發現報119搶救，消防局出動15車、30人搶救。因屋主不在家，消防人員破門上樓滅火，火勢約在20分鐘後控制，燃燒4樓雜物，起火原因，待火災調查科人員鑑定查明。

「有民宅失火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午5點8分接獲民眾報案，位於中西區大埔街89巷內一間4樓鐵皮加蓋透天厝發生火災，4樓頂不斷冒出黑煙。中心出動中正、南門及永華等消防分隊動15車、30人前往滅火。

鄰居說，起火戶住有2名大人1名小孩，屋主車子不住應是外出。由於屋主不在家，消防人員為迅速滅火，破門而入後出水搶救。火勢於下午5點23分控制、火勢於下午5點29分撲滅。男屋主接獲通知返家，他告訴消防人員，4樓頂主要放雜物和洗衣機，不知為何失火。

據了解，現場為4樓鐵皮加蓋透天厝，4樓燃燒雜物，燃燒面積5平方公尺，有財損，須火調，未安裝住警器，轄區分隊施以防火宣導。台南市消防局說，火災主要燃燒4樓頂內雜物，但是真正起火原因，待火災調查科人員鑑定釐清。