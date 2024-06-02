影／卡分隔島動彈不得…新莊婦開車恍神自撞 網：這邊不能停車欸

新北市新莊區今天上午有1名65歲老婦開車恍神撞上小型分隔島，整輛車卡在上面動彈不得，路過車輛拍照貼到臉書社團，有網友留言「行人庇護島又一次保護了行人」、「這邊不能停車欸！」

據了解，老婦開車沿新莊路直行，上午10時許準備穿越台65線高架道路下方左轉中環路，自述一時恍神沒看見車道和行人穿越道（斑馬線）之間，有1個小型安全島，撞上之後整輛車卡在上面動彈不得。

剛好有員警巡邏路過，立刻前往了解，老婦沒有受傷、沒有喝酒，依交通事故程序處理，協助交管等候拖吊車將受困車輛移走。路過車輛的駕駛錄影、拍照上傳到交通安全相關臉書社團，被網友留言：「行人庇護島又一次保護了行人」、「發揮了應該有的作用」、「這是展示車輛嗎？」、「這邊不能停車欸！」