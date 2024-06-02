南亞泰山廠區外包工人「好幾天沒回家」 今天發現他墜地下層死亡2天

新北市泰山區南亞科技廠區1處新建廠房工地，今天下午傳出54歲外包打石工人疑似失足墜落10公尺深地下室，死亡2天才被發現，消防隊將人吊掛到地面時，遺體已經僵硬，警方已通報勞檢處並報請地檢署司法相驗。

據了解，陳姓死者為外包的打石工人，主要工作是敲除灌漿或板模施工之後多餘的水泥、土塊或石頭。他已離婚目前獨居，與鄰居1名婦人是好朋友，婦人發現陳男從5月31日出門後就沒回家且連繫不上，今天打電話詢問工頭。

工頭說當天數名工人一起上工，但各自負責不同工區，收工後各自回家，沒發現陳男「失蹤」。包商工頭今天中午請南亞廠房工地的安全人員協尋，下午1時30分在深約10公尺的地下層找到陳男，疑失足墜落已經沒有生命徵象。

由於下雨作業困難，消防隊下午3時許才將人吊掛回地面層，陳男身體已經僵硬顯示死亡多時。警方聯繫他久未聯絡的兒子到場指認無誤，依規定通報地檢署和市政府勞檢處。另將陸續通知當天一起上工的工人協助了解案情，詳情尚待進一步調查釐清。