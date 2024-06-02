雨天開車自撞金山中央分隔島翻覆 消防員救出車內2人送醫

潘姓男子今天下午開車行駛新北市金山區環金路，通過一處路口時偏離車道，衝撞道路中央分隔島後翻覆，潘男和同車的李姓女乘客受困車內。消防局獲報派員救護，救出2人並送醫治療。車禍原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午2點左右，接到金山區環金路發生車禍的報案電話，先到場的員警也通報消防局，指轎車自撞分隔島翻覆，車內年約30歲的1男1女還受困車內。

消防局派遣金山、萬里分隊共5車11人前往救援，消防人員2點7分到達現場，評估車內2人意識清醒，5分鐘後協助潘男和李女脫困，分別送往基隆長庚醫院治療。

車禍現場環金路為雙向各3線車道，事故車輛占用1線車道，交通不致受影響。警方到場採證，肇事原因待調查釐清。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，北台灣近日受鋒面影響雨勢不斷，路面濕滑，剎車距離會增加，提醒駕駛人跟車時距離應加長，務必保持安全距離。目擊車禍應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，讓救援人車迅速到位。