雲林民宒火警4人困陽台被救出 3歲童不哭不鬧獲讚：勇敢小童

雲林縣斗南鎮西伯里一民宅今天下午發生火警，疑煮飯不慎起火，廚房濃煙密布，有4名家人均受困在2樓陽台，消防隊趕到除全面救火，並由消防員背空氣餅並帶著共生面罩上樓，在濃煙火勢中將4人救出，其中年僅3歲的男童戴上防煙頭罩，也不慌不忙安靜地配合由消防員抱出火場，現場的人稱讚是勇敢小童。

斗南鎮西伯里119之1號住宅今天下午約1時許傳出火警，雲林消防局獲報派遣斗南、公園、大埤、虎尾及第一大隊出動各式消防車9部及救護車趕往搶救，現場由第一大隊大隊長施義欣指揮救火。

消防隊抵達後，得知屋內有人受困，經查看現場，有4名大人小孩逃到二樓陽台躲避待援，消防人上樓搶救，使用共生面罩成功將受困4人陸續救出，分別是蔡姓46歲蔡姓男子及26歲陳男、侯姓女子及一名3歲男童救出，4人幸無受傷，均不需送醫。

消防隊指出，幸好該住戶有裝設住宅警報器，及早發出警報，才讓屋內的人先用滅火器並逃生，才幸運逃過一劫。尤其3歲男童在被戴上面罩時不哭不鬧，使一家人全都順利被救出。起火原因由消防隊進一步調查。