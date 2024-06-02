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還不起車禍賠償金…2男揪3人竊電纜線變賣 潛警消社會住宅全被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市25歲陳姓及24歲羅姓男子，日前因租車發生車禍須還賠償金，2人竟動起歪腦筋竊取電纜線變賣。上月18日2人潛入中和區警消社會住宅工地時，誤觸警報器導致陳男被逮，羅男逃逸後過沒幾天又找來3名男子進入竊盜時又被警方當場逮捕，警方後續再將3名共犯緝捕到案，詢後依加重竊盜罪嫌將5人送辦。

據了解，因竊取電纜線被逮的陳男及羅男為好友，2人日前租車出遊時不慎發生車禍，導致租來的車輛損壞需賠償。但2人因沒錢還不出，得知銅價屢創新高，竟將目標鎖定中和區景新街警消社宅，打算潛入竊取電纜線變賣。

2人上月18日凌晨潛入工地準備行竊時，被工地監視器拍下並示警，工地主任接獲手機雲端監視器APP示警立即報警。中和警方獲報趕抵現場，將來不及逃跑的陳男當場逮捕，並查扣3綑電纜線，羅男則趁隙逃逸。警方透過陳男供詞及調閱監視器畫面鎖定羅男涉案，立即展開追緝。

羅男因行竊失風沒錢賠償，上月21日竟再找來3名男子潛入該處警消社會住宅，警方獲報後趕抵查緝當場逮捕羅男，29日再循線將在逃的3名共犯逮捕，詢後將陳男等5人依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方查扣陳男及羅男竊取的3綑電纜線。記者黃子騰／翻攝
警方查扣陳男及羅男竊取的3綑電纜線。記者黃子騰／翻攝
羅男被警方壓制逮捕並上銬。記者黃子騰／翻攝
羅男被警方壓制逮捕並上銬。記者黃子騰／翻攝

監視器 社會住宅 竊盜 警報

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