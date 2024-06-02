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影／金門16歲少年無照開車撞斷電桿 人困車內OHCA救出送醫

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

金門縣今傳出一名16歲呂姓少年無照開車上路，在金寧鄉瓊安路嚨口路段撞斷電桿翻落邊坡困在車內。金門消防局表示，現場評估傷患已無意識，呈現OHCA(到院前心肺功能停止)狀態，後趕緊使用破壞器材破壞車體，將人救出後立即送往部立金門醫院後續處置。

消防局指出，今上午9時34分接獲報案，指稱金寧鄉瓊安路嚨口路段有1人受困車內需要消防車及救護車協助，指揮中心立即派遣金寧11、12、92車出勤，由小隊長李正義率隊前往救援，總計出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員8名前往救援。

消防人員抵達現場後發現一輛小客車側翻馬路邊坡，消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，到場後發現電桿遭撞斷，車子彈向電桿反方向一段距離，可看出撞擊力道非常強。

因車輛撞擊後變形潰縮，駕駛受困車內動彈不得，現場初步評估該名男性駕駛已呈無意識的OHCA狀態。為把握救援時間，消防員立即做好穩固車體動作，並使用破壞器材破壞車體，將該名男子脫困救出，並送往金門醫院做進一步的處置。

金城警分局第一組長呂世注表示，這名16歲呂姓少年無照開車上路，自撞後就無呼吸心跳，詳細事故原因及車主等相關資訊，仍待調查釐清。

金門縣今傳出有名男子自撞致無心跳送醫，金門消防局現場評估傷患已無意識，呈現OHCA狀態，後趕緊使用破壞器材破壞車體，搶救人員合力將該名男子脫困。圖／金門消防局提供
金門縣今傳出有名男子自撞致無心跳送醫，金門消防局現場評估傷患已無意識，呈現OHCA狀態，後趕緊使用破壞器材破壞車體，搶救人員合力將該名男子脫困。圖／金門消防局提供
金門縣今傳出有名男子自撞致無心跳送醫，金門消防局現場評估傷患已無意識，呈現OHCA狀態，後趕緊使用破壞器材破壞車體，搶救人員合力將該名男子脫困。圖／金門消防局提供
金門縣今傳出有名男子自撞致無心跳送醫，金門消防局現場評估傷患已無意識，呈現OHCA狀態，後趕緊使用破壞器材破壞車體，搶救人員合力將該名男子脫困。圖／金門消防局提供
金門縣今傳出有名男子自撞致無心跳送醫，金門消防局現場評估傷患已無意識，呈現OHCA狀態，後趕緊使用破壞器材破壞車體，搶救人員合力將該名男子脫困。圖／金門消防局提供
金門縣今傳出有名男子自撞致無心跳送醫，金門消防局現場評估傷患已無意識，呈現OHCA狀態，後趕緊使用破壞器材破壞車體，搶救人員合力將該名男子脫困。圖／金門消防局提供

意識 救護車 自撞 金門

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