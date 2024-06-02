生意太好…台南PUB深夜擾人、酒客「外溢到路中」 警方：列重點稽查

台南市中西區海安路1家PUB生意興隆，每逢假日顧客滿到道路中，今天清晨警方再接獲檢舉聲音太吵，大批警力趕赴現場取場臨檢及約制勸導降低營業音量。台南市警二分局說，因常接獲民眾檢舉妨害安寧，警方已將該店列為重點查緝對象。

據了解，海安路這家PUB近來迅速崛起，店家未設低消，並將大門打開，DJ播放的電音外放到店外，門口人行道變成酒客流連的場地，店家的酒客不只外溢到人行道，更跨越馬路到中央軸帶蹲坐休息，醉客來回穿梭馬路，險象環生。台南市警二分局今天凌晨零點20分再度接獲檢舉，大批警力趕到現場喝止酒客吵鬧。

雖然店家有派2人維持人行道上的酒客脫序行為，警方斥責表示，商人做生意，也要兼顧社會責任，不能放任酒客影響周邊鄰居與交通。

台南市中西區海安路一家PUB，5月19日凌晨1點多舉辦開幕活動，曾因聲音太吵被民眾檢舉，警方到場後認為已妨害安寧，將負責人帶回警詢問後，依違反社會秩序維護法函送法辦。同時查明在現場撒鈔蔡姓男顧客也經傳喚到案並依違涉嫌公共危險罪送辦。

市警二分局說，針對該場所夜間營業時段加強臨檢查察工作5月中旬迄今4次，6月2日凌晨也動員警力20名到場臨檢及約制勸導降低營業音量，切勿有擾鄰行為，另就周邊違停車輛等依法舉發2件，這項工作將持續進行，以維護社會安定秩序。

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