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徵才廣告大陷阱！工人上網求職代購虛擬幣 收詐騙贓款變洗錢幫凶
詐騙集團上網刊登代購虛擬貨幣徵才廣告，利用求職者當人頭帳戶洗錢，匯款贓款要求購買虛幣轉至指定的電子錢包；蔡姓男子求職收到匯款15萬5千多元，依指示買比特幣，警方清查款項是假交友、假網路拍賣詐騙贓款，通報警示帳戶。
高雄市從事粗工蔡姓男子想利用工期空檔賺錢，近期在臉書看到派單作業員徵才廣告，加LINE聯絡，對方稱從事虛擬貨幣量化交易，最近比特幣波動大，交易量大，需代購人員，會匯款到蔡的銀行帳戶，由蔡提領購買比特幣轉至指定的電子錢包，每代購10萬元可獲3千元報酬。
蔡在5天內收到5筆匯款共15萬5200元，依指示買比特幣轉至指定錢包，收到4800元報酬，卻接到銀行通知帳戶被警示。警方清查，蔡收到5筆匯款，其中2筆分別是假交友、假網路拍賣詐騙被害人匯款，涉犯洗錢防制法。
刑事局說，詐騙集團利用求職者當人頭帳戶，指示提領贓款買虛幣，增加警方追查贓款難度，提醒民眾不要提供提款卡、網路銀行帳戶帳號及密碼，勿收受來路不明款項轉交、轉匯或買虛幣、遊戲點數，避免成為洗錢幫凶。
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