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影／新北婦人頭部遭貨車尾門夾困 恐怖監視畫面曝光
新北市樹林區今天凌晨發生1名婦人疑似操作不慎，頭部被自己的貨車電動尾門夾困，一度失去生命徵象，路旁監視器拍到整個恐怖過程。貨車目前由警方代保管，並已通報市政府勞檢處，將再進一步鑑識調查肇因。
這起意外發生在凌晨2時許，經營網購的47歲黃姓婦人，獨自駕駛公司的貨車到樹林區柑園街二段某超商寄貨之後，被路人發現她頭被夾在電動尾門和帆布棚架後車斗裡，嚇得趕緊衝進超商求助，由店員報案。
路旁監視器的模糊畫面顯示，黃姓婦人將貨車臨停路旁時，未熄火並閃雙黃燈。她到超商寄完貨走向車尾時，手上捧著物品，接著操作線控器打開電動升降尾門，只開大約1/3，然後上半身微向前傾，像是在整理東西。
這時升降尾門突然慢慢關回，她來不及閃避，頭被夾住，嘗試掙扎脫困無效，漸漸失去意識，頸部以下垂掛在車尾。消防隊獲報趕抵時，貨車仍發動著，隊員嘗試操作線控器，但無法開啟，趕緊用油壓剪撐開電動尾門。
婦人脫困時已無生命徵象，送往三峽恩主公醫院急救後恢復呼吸心跳，但昏迷指數只有3，住進加護病房持續觀察，家屬已到醫院陪伴。警方初步採證之後暫代保管貨車，並通報新北市政府勞動檢查處，將再進一步鑑識調查是機械故障還是操作不慎引發事故。
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