影／高雄3男持棒狠砸保時捷 車主低調不追究...警逮人送辦

網路社群今流傳一則砸車影片，只見一名男子跳上停放在高市苓雅區一棟大樓地下室保時捷休旅車車頂，持球棒猛砸擋風玻璃、大燈及車身，似乎和車主有深仇大恨；警方事後找到車主吳男，吳聲稱和友人酒後起口角不願追究，但因影片流傳，警方以防制作為仍逮捕砸車的黃男等3人，依毀損罪嫌函送偵辦。

網路社群「黑豪家族」今流傳一則影片，一名黑衣男持球棒衝上停放於苓雅區一棟大樓地下室的保時捷休旅車上，猛砸擋風玻璃，後又砸破左前方大燈及後車身，身旁的友人拍下砸車過程後PO網。

轄區苓雅警分局證實，砸車影片事發地點在三多路與福德街口，警方指出，在影片尚未流出時，已循線獲報有此砸車事件，但事後向車主吳姓男子（25歲）詢問，是否有與人結怨，吳卻低調指，5月31日近9時許和3名友人在住處飲酒，後在住家外起口角糾紛，友人才會砸了他的車。

吳男告知警方，因不願追究有人砸車的毀損行為，不須警方協助，因此未報警。

警方懷疑吳男似乎另有隱情，由於影片流傳，警方報請高雄地檢署檢察官指揮後，昨陸續逮捕涉嫌砸車的黃姓男子（27歲）、當下拍影片的林姓男子（25歲）以及涉嫌教唆砸車的韓姓男子（25歲）等3人；警詢後，依毀損罪嫌將3人函送偵辦。