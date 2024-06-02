聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶畢業花束商機癱瘓校門人行道 業者錢未賺到先吃罰單
新北市板橋致理科技大學今天舉行畢業典禮，許多花販為抓住巨大商機進了大量花束準備販售。但卻有業者將裝有大量花束的紙箱堆放在校門口旁商店門口及人行道上嚴重影響通行。海山警方獲報到場立即通知賣花的業者趕緊移除，並開出罰單，業者昨天晚間11時許連夜將花束移走，還沒賺到畢業商機就先吃上罰單。
據了解，海山警分局昨天晚間8時許接獲民眾報案，在板橋區文化路1段致理科大校門口旁商店及人行道上堆放大量紙箱及花束，商店大門口幾乎全被堆滿花束無法出入。有商店業者在臉書社團我是板橋人PO文抱怨：「花販之前來說要借門口販售畢業花束，我們有說要營業不方便借，結果我7點出頭下班，7點半鄰居就傳訊息通知我門口被封路….聽說整條街都快被佈滿了紙箱跟花束」
警方到場後立即調閱監視器，逐一通知賣花的業者到場清除，警方嚴厲告誡應與店家商借，且不得占用道路、人行道，並依道路交通管理處罰條例第82條告發。賣花業者終於在晚間11時許將花束及紙箱全部清理後離開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言