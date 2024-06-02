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搶畢業花束商機癱瘓校門人行道 業者錢未賺到先吃罰單

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋致理科技大學今天舉行畢業典禮，許多花販為抓住巨大商機進了大量花束準備販售。但卻有業者將裝有大量花束的紙箱堆放在校門口旁商店門口及人行道上嚴重影響通行。海山警方獲報到場立即通知賣花的業者趕緊移除，並開出罰單，業者昨天晚間11時許連夜將花束移走，還沒賺到畢業商機就先吃上罰單。

據了解，海山警分局昨天晚間8時許接獲民眾報案，在板橋區文化路1段致理科大校門口旁商店及人行道上堆放大量紙箱及花束，商店大門口幾乎全被堆滿花束無法出入。有商店業者在臉書社團我是板橋人PO文抱怨：「花販之前來說要借門口販售畢業花束，我們有說要營業不方便借，結果我7點出頭下班，7點半鄰居就傳訊息通知我門口被封路….聽說整條街都快被佈滿了紙箱跟花束」

警方到場後立即調閱監視器，逐一通知賣花的業者到場清除，警方嚴厲告誡應與店家商借，且不得占用道路、人行道，並依道路交通管理處罰條例第82條告發。賣花業者終於在晚間11時許將花束及紙箱全部清理後離開。

許多賣花業者將花束堆放在人行道上。記者黃子騰／翻攝
許多賣花業者將花束堆放在人行道上。記者黃子騰／翻攝
業者將花束及紙箱堆放在校門口前商家門口及人行道上。記者黃子騰／翻攝
業者將花束及紙箱堆放在校門口前商家門口及人行道上。記者黃子騰／翻攝

人行道 紙箱

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