台版忠犬小八花蓮上演 男子路倒被發現送醫

台版忠犬小八在花蓮上演，鳳林派出所日前接獲民眾報案說有人路倒，警員到場卻沒發現，但見一隻米克斯犬徘徊引人注意，查看發現黃姓民眾躺臥在草叢裡，緊急救起送醫治療。

花蓮縣警察局鳳林分局表示，鳳林派出所日前接獲民眾報案，指稱鳳林鎮萬里溪橋北端自行車道旁有民眾癱倒路旁需要警方協助。

所長吳謹文、警員張俞屏、陳品蓁獲報趕赴現場查看，未發現有民眾路倒。警方擴大搜索，發現萬里溪橋北端南下車道綠化帶附近，有犬隻徘徊。

員警前往查看，發現男子躺臥在綠化帶草叢裡，經查黃姓男子身體狀況欠佳，外出返家途中體力不支，躺臥路旁休息，所幸意識清楚、無明顯外傷，經救護人員到場評估及員警協助送醫治療觀察。

鳳林分局表示，當天下雨視線不佳，而且這名黃姓男子身穿深色衣服躺臥草叢難以被發現，幸好忠犬護主一直未離開。當救護人員救護評估時，這隻黃狗始終守候在主人身邊，有如「忠犬小八」一般忠心耿耿。

忠犬小八的故事被拍成電影，感動無數觀眾，描述一隻日本秋田犬「八公」，牠的主人在1925年因腦溢血在工作場所過世，10年來牠持續每天前往車站等待尚未歸來的主人，直到死去。