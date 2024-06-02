中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

嘉義縣梅山鄉玉虛宮昨中午傳出離奇憾事，來自台中某宮廟前往遶境參香時，年約40歲李姓男乩身不明原因突然倒地不起，救護人員到場時已無呼吸心跳，送醫搶救仍告不治，檢警將會同法醫相驗遺體釐清死因。

據知，李姓男乩身廟前走陣時，身體突然失去重心倒地不起，過程經目擊者錄下；影片中只見2名男乩身一前一後走到玉虛宮前廣場，正準備走陣起乩時，後方男子（李男）身體突然往左前方傾斜，頭先觸地，身體倒地不起，在旁信眾連忙上前察看，接著有人大喊「通知119」，接著眾人合力將昏倒男子抬至路邊等候救援。

嘉義縣消防局表示，中午12點獲報，立即派遣人車前往，抵達時發現李男已OHCA（到院前心肺功能停止），緊急使用AED電擊及相關急救處置後，由救護車送往大林慈濟醫院。