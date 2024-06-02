快訊

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

嘉義縣梅山鄉玉虛宮昨中午傳出離奇憾事，來自台中某宮廟前往遶境參香時，年約40歲李姓男乩身不明原因突然倒地不起，救護人員到場時已無呼吸心跳，送醫搶救仍告不治，檢警將會同法醫相驗遺體釐清死因。

據知，李姓男乩身廟前走陣時，身體突然失去重心倒地不起，過程經目擊者錄下；影片中只見2名男乩身一前一後走到玉虛宮前廣場，正準備走陣起乩時，後方男子（李男）身體突然往左前方傾斜，頭先觸地，身體倒地不起，在旁信眾連忙上前察看，接著有人大喊「通知119」，接著眾人合力將昏倒男子抬至路邊等候救援。

嘉義縣消防局表示，中午12點獲報，立即派遣人車前往，抵達時發現李男已OHCA（到院前心肺功能停止），緊急使用AED電擊及相關急救處置後，由救護車送往大林慈濟醫院。

警方表示，當時竹崎分局梅山派出所同行到場先行操作CPR及AED，救護人員到場後接手，後續送往嘉義大林慈濟急救無效，預定今相驗解剖後才能釐清死因。

中市宮廟李姓男乩身至嘉縣梅山玉虛宮進香，昨突倒地緊急送醫不治。圖 ／民眾提供
中市宮廟李姓男乩身至嘉縣梅山玉虛宮進香，昨突倒地緊急送醫不治。圖 ／民眾提供
中市宮廟李姓男乩身至嘉縣梅山玉虛宮進香，昨突倒地緊急送醫不治。圖 ／民眾提供
中市宮廟李姓男乩身至嘉縣梅山玉虛宮進香，昨突倒地緊急送醫不治。圖 ／民眾提供

AED 嘉義 慈濟

延伸閱讀

嘉縣老翁騎車迷途跌落山溝腿骨折 幸被農民發現

嘉縣正義國小廢校變身 獲全球卓越建設獎肯定

台積電、大型Outlet進駐 翁章梁：嘉縣將破繭而出

台南55歲男放火燒自家宮廟 全身燒燙傷命危

相關新聞

清晨火警嘉義男疑從5樓跳下逃生 80%二度燒燙傷急救

嘉義市民生南路今清晨5點多傳出火警，一名男子疑從頂樓5層樓跳樓逃生，全身有80%二度燒燙傷多處骨折，目前插管急救中，詳細...

影／高雄3男持棒狠砸保時捷 車主低調不追究...警逮人送辦

網路社群今流傳一則砸車影片，只見一名男子跳上停放在高市苓雅區一棟大樓地下室保時捷休旅車車頂，持球棒猛砸擋風玻璃、大燈及車...

吸多了？2男大白天踉蹌倒地迷茫狂抖 警揪出身分真相曝

桃園有民眾前日下午在桃園區永安路，目擊2名年輕男子在路邊神情迷茫、站也站不穩，隨即踉蹌倒地不起還全身發抖，在路邊吸食電子...

搶畢業花束商機癱瘓校門人行道 業者錢未賺到先吃罰單

新北市板橋致理科技大學今天舉行畢業典禮，許多花販為抓住巨大商機進了大量花束準備販售。但卻有業者將裝有大量花束的紙箱堆放在...

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

嘉義縣梅山鄉玉虛宮昨中午傳出離奇憾事，來自台中某宮廟前往遶境參香時，年約40歲李姓男乩身不明原因突然倒地不起，救護人員到...

疑似操作不慎！新北婦人頭被貨車尾門夾住 無心跳送醫救回

新北市樹林區今天凌晨發生一起恐怖意外。1名經營網購的47歲婦人去超商寄貨之後，疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動尾門夾住，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。