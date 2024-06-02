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清晨火警嘉義男疑從5樓跳下逃生 80%二度燒燙傷急救
嘉義市民生南路今清晨5點多傳出火警，一名男子疑從頂樓5層樓跳樓逃生，全身有80%二度燒燙傷多處骨折，目前插管急救中，詳細起火原因與男子墜樓原因仍待釐清。
嘉義市消防局是今早5點47分獲報，民生南路608巷有濃煙竄出，現場為5樓RC建物，起火點在3樓，湖內分隊小隊長張志忠率湖內、第一、第二分隊趕往搶救，6點7分撲滅火勢撲滅未發現人員受困，燃燒面積約10平方公尺。
而約同時間有民眾通知消防隊員，在消防人車到達前，一名42歲男性住戶自從5樓頂樓跳下，先撞及路旁休旅車後再重摔在地上，消防隊員獲知緊急救護。
經查，男子身上80%2度燒燙傷，多處骨折，後由消防人員緊急送嘉基醫院，目前插管急救中。詳細起火原因與男子墜樓原因，還有待調查釐清。
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