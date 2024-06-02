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疑似操作不慎！新北婦人頭被貨車尾門夾住 無心跳送醫救回
新北市樹林區今天凌晨發生一起恐怖意外。1名經營網購的47歲婦人去超商寄貨之後，疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動尾門夾住，頸部以下身體掛在車外已無生命徵象。消防隊協助脫困，送醫急救後恢復呼吸心跳，但仍陷入深度昏迷。
據了解，今天凌晨2時許，路人經過樹林區柑園街二段，赫然看見路旁貨車右後方，有1個人雙膝微曲掛在車邊，頭被夾在電動升降尾門和帆布棚架後車斗裡，嚇得趕緊衝到旁邊的超商求助。
店員立刻報案，消防隊趕抵用破壞器材協助脫困，婦人已失去生命徵象，緊急送往三峽恩主公醫院，急救後恢復呼吸心跳，但仍深度昏迷，目前在加護病房觀察中。
警方初步了解，黃姓婦人經營網路購物，當時她獨自駕駛公司的貨車到樹林區柑園街二段某超商寄貨，之後疑似操作電動升降尾門不慎，發生意外。家屬已趕往醫院陪伴，詳細事故原因尚待進一步調查釐清。
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