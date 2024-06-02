快訊

搶親新光金是有備而來？ 中信金「起手式」暗藏玄機

教甄答案爆爭議、出題錯字不斷 考生：一題之差影響很大

MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑似操作不慎！新北婦人頭被貨車尾門夾住 無心跳送醫救回

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區今天凌晨發生一起恐怖意外。1名經營網購的47歲婦人去超商寄貨之後，疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動尾門夾住，頸部以下身體掛在車外已無生命徵象。消防隊協助脫困，送醫急救後恢復呼吸心跳，但仍陷入深度昏迷。

據了解，今天凌晨2時許，路人經過樹林區柑園街二段，赫然看見路旁貨車右後方，有1個人雙膝微曲掛在車邊，頭被夾在電動升降尾門和帆布棚架後車斗裡，嚇得趕緊衝到旁邊的超商求助。

店員立刻報案，消防隊趕抵用破壞器材協助脫困，婦人已失去生命徵象，緊急送往三峽恩主公醫院，急救後恢復呼吸心跳，但仍深度昏迷，目前在加護病房觀察中。

警方初步了解，黃姓婦人經營網路購物，當時她獨自駕駛公司的貨車到樹林區柑園街二段某超商寄貨，之後疑似操作電動升降尾門不慎，發生意外。家屬已趕往醫院陪伴，詳細事故原因尚待進一步調查釐清。

新北市樹林區1名婦人疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動升降尾門夾住，消防隊用破壞器材協助脫困，送醫急救後恢復生命徵象，但仍深度昏迷。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區1名婦人疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動升降尾門夾住，消防隊用破壞器材協助脫困，送醫急救後恢復生命徵象，但仍深度昏迷。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區1名婦人疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動升降尾門夾住，消防隊用破壞器材協助脫困，送醫急救後恢復生命徵象，但仍深度昏迷。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區1名婦人疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動升降尾門夾住，消防隊用破壞器材協助脫困，送醫急救後恢復生命徵象，但仍深度昏迷。記者林昭彰／翻攝

超商 電動

延伸閱讀

借200萬不還還避不見面 新北男接妻子下班遭債主活逮

新北春茶上市 坪林包種飄花香品茗正當時

山腳斷層貫穿塭仔圳、洲子洋重劃區…監委要查 新北：皆蘇貞昌任內發布

濃煙瀰漫整條馬路！新北永和炸雞店起火 大批消防人車前往搶救

相關新聞

清晨火警嘉義男疑從5樓跳下逃生 80%二度燒燙傷急救

嘉義市民生南路今清晨5點多傳出火警，一名男子疑從頂樓5層樓跳樓逃生，全身有80%二度燒燙傷多處骨折，目前插管急救中，詳細...

吸多了？2男大白天踉蹌倒地迷茫狂抖 警揪出身分真相曝

桃園有民眾前日下午在桃園區永安路，目擊2名年輕男子在路邊神情迷茫、站也站不穩，隨即踉蹌倒地不起還全身發抖，在路邊吸食電子...

台中公園日月湖今見男浮屍 上月底才有女溺斃...警追死因

台中市消防局在今天上午11時許獲報，有遊客在台中公園日月湖內，發現一具男性的浮屍，消防局派遣中區、大誠兩個消防分隊前往打...

疑似操作不慎！新北婦人頭被貨車尾門夾住 無心跳送醫救回

新北市樹林區今天凌晨發生一起恐怖意外。1名經營網購的47歲婦人去超商寄貨之後，疑似操作不慎，頭被自己的貨車電動尾門夾住，...

防竹市火警重演…桃園要求大樓管道落實防火填塞

新竹市晴空匯大樓日前發生火警，造成2名消防人員殉職，為確保桃園市高樓層集合式住宅公共安全，市府上月31日執行第一波聯合稽...

思女失智翁搭小黃遍尋不著住處 暖心運將免車資送派出所幫他找人

台南市90歲蘇姓老翁獨居在仁德區，因突然想念女兒，昨天凌晨零點多外出，搭乘計程車前往東區要找女兒，但老翁身上未有女兒聯繫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。