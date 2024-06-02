吸多了？2男大白天踉蹌倒地迷茫狂抖 警揪出身分真相曝

桃園有民眾前日下午在桃園區永安路，目擊2名年輕男子在路邊神情迷茫、站也站不穩，隨即踉蹌倒地不起還全身發抖，在路邊吸食電子菸。員警掌握2人身分後通知說明，2人稱當時喝酒喝太多才跌倒，警方將針對電子菸部分移請相關單位裁處。

據了解，2名18歲男子前日從基隆到桃園找朋友，下午在桃園區永安路上的友人店面聊天，結果2男中途從店面走出到人行道，神情迷茫、站也站不穩，其中一名黑衣男甚至雙手扶地，隨後重心不穩跌倒不起，另一名灰衣友人則腳步踉蹌地坐到黑衣男旁不斷吸食電子菸，此時黑衣男又吃力地緩慢坐起，四肢及臉部不斷顫抖，引起路邊民眾側目。

對此桃園警分局指出，此案未接獲民眾報案，轄區埔子派出所主動訪查，掌握兩人身分為趙姓及廖姓男子，立即通知於昨日到所說明，兩人表示當天是與朋友聚會飲酒，外出吸食電子菸時不勝酒力跌倒。後續吸食電子菸違反相關規定的部分，將移請相關單位裁處。