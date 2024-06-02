青少年疑借錢糾紛聚眾鬥毆 中市警查獲9人送辦

台中市警方昨天接獲1名國中生由祖母陪同報案，疑因借錢糾紛遭毆打，並被搶走現金3.5萬元及手機，警方今天表示，除將涉案的9人帶回偵辦，其中涉嫌拍攝未成年影片並涉及散布者也將依法裁罰。

台中市警察局第二分局於1日上午4時52分許受理1名國中生由祖母陪同至文正派出所報案，指稱孫子在1日凌晨1時30分許，在北區太平路上一間廟宇內遭相識友人毆打，並拿走其手機及新台幣3萬5000元，員警立即依規定受理及開立報案證明單，並成立專案小組展開調查。

警方調查指出，這名國中生經常邀約洪男等友人一同玩樂，不料洪男等人覬覦其錢財，屢次借錢未果，洪男即於1日午夜率7男1女共9人，邀約被害人至太平路上的一間廟中施以暴力行為，被害人雖至派出所報案，但當下堅持先返回住所附近的醫院驗傷再行提告。

警方表示，雖初步掌握部分涉案人員身分，但被害人第一時間無法清楚交代，後續網路社群平台傳出疑似被害人遭人毆打的影片，員警在被害人協助下按圖索驥，在不到半天時間內，兵分多路積極追緝，自豐原區將南下參加宮廟活動剛返回的6人帶回。

警方並前往台中市太平區、北屯區、北區等處將涉案的另3人，共計8男1女（7人未成年、2人成年）全數帶回偵辦，全案依傷害、妨害自由及妨害秩序等罪嫌移送台中地方法院少年法庭審理及台中地檢署偵辦。

警方指出，帶回的其中1名女子於案發現場拍攝未成年人影片，並涉及散布，警方也以違反兒少法規定（可處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱），訊後將函報台中市政府裁罰。