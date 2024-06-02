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防竹市火警重演…桃園要求大樓管道落實防火填塞

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

新竹市晴空匯大樓日前發生火警，造成2名消防人員殉職，為確保桃園市高樓層集合式住宅公共安全，市府上月31日執行第一波聯合稽查。建築管理處今天表示，市府除依內政部所訂公安稽查項目檢查外，也額外檢查火警時可能串煙的管線孔洞，要求社區落實防火填塞。

據悉，晴空匯大樓火災，濃煙透過電纜線管道迅速竄升各樓層，導致2位勇消殉職。市議員舒翠玲日前在議會總質詢直言，現行建築技術規則要求管道間要有防火區劃及防火填塞，卻不列入申請使用執照和大樓啟用後的消防安檢項目，要求市府應率全國之先，將防火填塞納入安檢。

建管處今天強調，此次聯合稽查，市府已率先點出防火填塞的疑慮並主動檢查，雖然中央尚未有相關規定，但各社區管委會可自行先以外觀檢視，也呼籲中央可以納入公安檢查項目。

建管處副總工程司王繼忠表示，市府聯合稽查小組上周對2處高樓層社區消防公安檢查，分別發現社區有防火門無法完全閉合，門弓（自動閉門器）損壞等情形，恐無法有效阻止火勢和煙氣的擴散，影響住戶逃生。

另一個社區的地下室電纜管線孔洞則沒有落實填塞，恐導致發生火災時，煙霧容易竄入，稽查小組已督促社區管理單位及住戶盡速改善。

建管處表示，本次聯合稽查從上月31日開始，尚未辦理公安申報的社區將優先檢查，而16層以上或建築高度50公尺以上的集合式社區，每2年需辦理一次公安申報，提醒尚未申報社區盡快辦理檢查，管委會可依建管處公寓大廈修繕補助規定，申請公安申報費用補助。

新竹市晴空匯大樓火災，濃煙透過電纜線管道迅速竄升各樓層。桃園市政府上周展開聯合稽查時，要求社區落實防火填塞。圖／桃園市建管處提供
新竹市晴空匯大樓火災，濃煙透過電纜線管道迅速竄升各樓層。桃園市政府上周展開聯合稽查時，要求社區落實防火填塞。圖／桃園市建管處提供
新竹市晴空匯大樓火災，濃煙透過電纜線管道迅速竄升各樓層。桃園市政府上周展開聯合稽查時，要求社區落實防火填塞。圖／桃園市建管處提供
新竹市晴空匯大樓火災，濃煙透過電纜線管道迅速竄升各樓層。桃園市政府上周展開聯合稽查時，要求社區落實防火填塞。圖／桃園市建管處提供

公安 安檢 建築

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