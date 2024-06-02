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思女失智翁搭小黃遍尋不著住處 暖心運將免車資送派出所幫他找人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市90歲蘇姓老翁獨居在仁德區，因突然想念女兒，昨天凌晨零點多外出，搭乘計程車前往東區要找女兒，但老翁身上未有女兒聯繫電話，搭車在後甲圓環繞路多時都未能想起女兒住處。計程車司機恰見有警用巡邏車經過便示意求助。市警一分局警員查詢電腦相關資料，順利聯繫他女婿到派出所接回返家。

台南市警一分局後甲派出所員警王晨光與吳宗翰，昨天凌晨零點25分巡邏途經後甲圓環時，遇一名陳姓計程車司機向警方示意表示，車上載有一名老翁疑似有失智情事，他僅說要找尋女兒，但不知正確住處地址，司機在無計可施下，當下只能向警方請求協助。

據了解，90歲蘇姓老翁獨居在仁德區，因突然想念其女兒，1日凌晨零點多外出，隨即搭乘計程車前往東區欲尋女兒見上一面，方解思女之苦，但老翁身上未有女兒聯繫電話，僅知已婚女兒居住在東區後甲圓環一帶，該計程車司機已在周遭繞路多時，老翁均未能想起女兒住處的相關位置。

這時陳姓計程車司機恰見有警用巡邏車經過便示意求助，並熱心協助將老翁載至派出所後，感謝員警幫忙處理後續，未收取老翁車資而開車離去。老翁家屬對計程車司機及警方的熱心協助再三表達感謝之意，肯定積極友善服務態度。

警方呼籲，家中有長者或需要照顧的人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍內隨時留意，另建議可向當地社福單位申請配發愛心手鍊或於該員隨身物品上懸吊防水卡片，上標該員個人資訊及住家地址、家屬電話以便聯繫。

台南市警一分局警員吳宗翰（右），熱心協助90歲蘇姓老翁和家人團聚。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局警員吳宗翰（右），熱心協助90歲蘇姓老翁和家人團聚。記者黃宣翰／翻攝

計程車司機

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