思女失智翁搭小黃遍尋不著住處 暖心運將免車資送派出所幫他找人

台南市90歲蘇姓老翁獨居在仁德區，因突然想念女兒，昨天凌晨零點多外出，搭乘計程車前往東區要找女兒，但老翁身上未有女兒聯繫電話，搭車在後甲圓環繞路多時都未能想起女兒住處。計程車司機恰見有警用巡邏車經過便示意求助。市警一分局警員查詢電腦相關資料，順利聯繫他女婿到派出所接回返家。

台南市警一分局後甲派出所員警王晨光與吳宗翰，昨天凌晨零點25分巡邏途經後甲圓環時，遇一名陳姓計程車司機向警方示意表示，車上載有一名老翁疑似有失智情事，他僅說要找尋女兒，但不知正確住處地址，司機在無計可施下，當下只能向警方請求協助。

據了解，90歲蘇姓老翁獨居在仁德區，因突然想念其女兒，1日凌晨零點多外出，隨即搭乘計程車前往東區欲尋女兒見上一面，方解思女之苦，但老翁身上未有女兒聯繫電話，僅知已婚女兒居住在東區後甲圓環一帶，該計程車司機已在周遭繞路多時，老翁均未能想起女兒住處的相關位置。

這時陳姓計程車司機恰見有警用巡邏車經過便示意求助，並熱心協助將老翁載至派出所後，感謝員警幫忙處理後續，未收取老翁車資而開車離去。老翁家屬對計程車司機及警方的熱心協助再三表達感謝之意，肯定積極友善服務態度。