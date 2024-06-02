影／屏東機車騎士酒駕轉彎撞上直行車 翻滾2圈半落地幸運僅輕傷

屏東縣內埔鄉菜市場附近昨發生酒駕車禍，56歲楊姓男子騎機車經過內埔鄉光明路左轉中興路，撞上許女駕駛汽車直行，楊男翻滾多圈後落地，四肢擦挫傷，警方調查發現，楊男酒駕，酒測值達每公升0.69毫克，警詢後依公共危險罪嫌將楊男移送檢方偵辦。

警方調查，昨上午8點23分接獲報案，內埔鄉光明路與中興路口發生機車與汽車車禍，車禍事故經過，剛好被在路口等紅燈汽車全都錄下。機車騎士56歲楊姓男子行經光明路左轉中興路，往內埔菜市場方向行駛，與35歲許女駕駛汽車光明路直行往老埤方向時，兩車發生碰撞。

機車騎士楊男路口轉彎時撞上直行汽車許女，楊男撞上汽車引擎蓋後翻滾多圈落地，楊男四肢擦挫傷，送醫救治，昨已出院，警方現場酒測，楊男酒測值達每公升0.69毫克，警方詢問後移送地檢署，車禍肇事原因警方調查中。

內埔警分局提醒，行車過程遵守交通號誌和標誌，減速慢行，特別是在交叉路口和車流量大的區域，提高警覺，防止事故發生。