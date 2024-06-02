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影／屏東機車騎士酒駕轉彎撞上直行車 翻滾2圈半落地幸運僅輕傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉菜市場附近昨發生酒駕車禍，56歲楊姓男子騎機車經過內埔鄉光明路左轉中興路，撞上許女駕駛汽車直行，楊男翻滾多圈後落地，四肢擦挫傷，警方調查發現，楊男酒駕，酒測值達每公升0.69毫克，警詢後依公共危險罪嫌將楊男移送檢方偵辦。

警方調查，昨上午8點23分接獲報案，內埔鄉光明路與中興路口發生機車與汽車車禍，車禍事故經過，剛好被在路口等紅燈汽車全都錄下。機車騎士56歲楊姓男子行經光明路左轉中興路，往內埔菜市場方向行駛，與35歲許女駕駛汽車光明路直行往老埤方向時，兩車發生碰撞。

機車騎士楊男路口轉彎時撞上直行汽車許女，楊男撞上汽車引擎蓋後翻滾多圈落地，楊男四肢擦挫傷，送醫救治，昨已出院，警方現場酒測，楊男酒測值達每公升0.69毫克，警方詢問後移送地檢署，車禍肇事原因警方調查中。

內埔警分局提醒，行車過程遵守交通號誌和標誌，減速慢行，特別是在交叉路口和車流量大的區域，提高警覺，防止事故發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣內埔鄉光明路與中興路口昨天發生機車騎士酒駕轉彎時撞上直行汽車，機車騎士騰空飛起撞上汽車前方翻滾多圈後落地，幸輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉光明路與中興路口昨天發生機車騎士酒駕轉彎時撞上直行汽車，機車騎士騰空飛起撞上汽車前方翻滾多圈後落地，幸輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉光明路與中興路口昨天發生機車騎士酒駕轉彎時撞上直行汽車，機車騎士騰空飛起撞上汽車前方翻滾多圈後落地，幸輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉光明路與中興路口昨天發生機車騎士酒駕轉彎時撞上直行汽車，機車騎士騰空飛起撞上汽車前方翻滾多圈後落地，幸輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉光明路與中興路口昨天發生機車騎士酒駕轉彎時撞上直行汽車，機車騎士騰空飛起撞上汽車前方翻滾多圈後落地，幸輕傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉光明路與中興路口昨天發生機車騎士酒駕轉彎時撞上直行汽車，機車騎士騰空飛起撞上汽車前方翻滾多圈後落地，幸輕傷。記者劉星君／翻攝

車禍 酒測 酒駕

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