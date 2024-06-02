影／北屯好市多迴轉...台中賓士一個MOVE撞安全島好糗
台中市林姓男子上月底駕駛賓士C300，行經北屯區好市多前時，在敦富路、敦富七街要迴轉，因迴轉時同時有另輛休旅車也要迴轉，林疑為搶快過另輛休旅車，因此轉彎時加足油門，未料造成轎車失控，撞上道路中央分隔島，還造成分隔島的水泥牆掉落，此案無人受傷，警方聯絡市府建設局善後。
第五警分局交通分隊在上月31日下午1時許獲報，北屯區敦富路、敦富七街有交通事故發生，警方到場瞭解，當時是林姓男子（27歲）駕駛一輛已有十多年車輛的賓士C300轎車，沿敦富路往北行駛，行經敦富路與敦富七街口時，要往好市多方向迴轉，疑似因操駕不慎導致車輛失控打滑撞向分隔道，造成車頭撞損。
因案發時有另名用路人目擊案發經過，將影片提供給網路社群「記者爆料網」發布，引發討論。
警方調查，現場無人受傷，該車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判，呼籲駕駛人行經路口應減速慢行，避免事故發生。
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