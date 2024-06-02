台南補習班老闆被噴辣椒水毆傷 2男落網稱他講話太嗆代人教訓
台南市安南區某補習班於5月29日遭2名嫌犯闖入，對負責人噴灑辣椒水後，再加以毆打成傷；台南市警三分局接獲報案後，立即成立專案小組展開調查，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，前天深夜拘提宋姓及許姓男子到案，警詢後依恐嚇及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。
據了解，這起傷害案件發生在本月29日下午2點多發生，趙姓補習負責人坐在補習班內，結果闖入兩名戴口罩男子，一人先走到櫃台前掏出辣椒水噴趙男，另一人則繞進櫃台後，兩人一起出手毆打趙男，趙被襲擊的過程不到30秒，2人動手後則搭乘計程車離開。
案發後，專案小組調閱發現犯嫌不停變換使用交通工具，經過濾數周監視器進行比對，鎖定宋嫌（35歲）及許嫌（28歲）涉有重嫌，於5月31日晚10點多內持拘票將2嫌拘提到案，警詢後依刑法恐嚇及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。
據了解，宋及許因之前友人要幫小朋友找補習班，認為負責人講話太嗆，才動手教訓他，警方對2人的說法存疑，並認為2人犯案有事先預謀，將進一步追查動機。
台南市警三分局表示，對於任何暴力行為均會積極查緝，打擊不法，尤其涉及學生及教育從業人員安全更是零容忍，以提供市民一個安全、樂活且宜居的生活環境。
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