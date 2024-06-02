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高雄天九牌賭場隱身夜店頂樓 警穿越女模群攻堅逮28人
高雄市一處天九牌賭場隱身在新興區一家女模會館夜店頂樓，轄區警方查證屬實，昨凌晨持搜索票直搗賭窟時，先穿越夜店女模群和客人座位區，衝進後方一處小門，攻堅破門，逮獲6女18男賭客及陳姓負責人等4名員工，並查扣11萬元賭資、抽頭金8200元等物。
新興警分局警方日前接獲情資，指一處天九牌職業賭場於轄區流竄，警方連日探查，發現賭場藏身於中山一路一處女模會館的夜店頂樓，讓外界以為賭客只是消費者進出夜店。
警方查證屬實後，昨凌晨3時許見時機成熟，持搜索票前往查緝，由於賭場位於夜店頂樓，當時夜店正在營業，警方控制現場，穿越濃妝艷抹的女模和客座位區，直衝後方一處小門。
由於賭場外門上鎖，警方破門後，衝上頂樓，喝令正玩得盡興的賭客趴下、不許動，當場逮捕負責人陳姓男子（29歲）、把風者石姓男子（54歲）、工作人員賴男（29歲）及提供場所者楊姓男子（26歲），以及年齡25歲到71歲的張姓女子、黃姓男子等6女、18男賭客。
警方另在賭場內查扣天九骨牌2副、骰子1批、賭資11萬元以及抽頭金8200元等物；全案警訊後將陳姓負責人等4人依賭博罪移送高雄地檢署偵辦，另24名賭客則依社會秩序維護法移送裁處。
警方指出，女模會館夜店掩護非法賭場，事後將函請事業主管機關裁處，予以停止營業並斷水斷電，以杜絕心存僥倖業者欲以規避查緝的情形。
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