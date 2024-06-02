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桃園男被騙帳戶列警示 經濟陷困頓...再被借貸廣告詐1次

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

桃園62歲張姓男子落入詐騙集團圈套，交出提款卡後反害自己帳號被列警示，他因生活陷入困頓，在網路看到小額貸款廣告，想要貸款10萬，對方卻要他先繳4萬，還要他先付1萬元手續費和保證金，雙方約高雄交易，還好等不到詐團現身，就被女警成功阻詐。

鼓山警分局今指出，張男因交出提款卡，帳戶被詐成警示，無法順利申辦各家銀行貸款，造成生活陷入困頓。他為了生活，在facebook看到相關貸款廣告資訊，與一名自稱蔡姓貸款專員接洽，並加入LINE通訊聊天。

對方謊稱可介紹地下增資的貸款方式幫張男渡過難關，張男按照對方指示申貸，卻未見貸款下來，最後要張男支付新台幣1萬元的手續費，張男為了借款，前天特地搭乘高鐵遠從桃園南下來找該名理專。

龍華派出所警方接獲銀行通報，到場了解後馬上識破是網路常見的貸款詐騙，對方還提供一組詐騙帳戶要求張男以匯款方式支付手續費用。

原本因為缺錢想借款，反而差點損失更多金錢，好在銀行的駐警及時發覺有異並通報警方到場，在警銀聯手下，張男才驚覺自己又被騙了，白花高鐵車票錢。

張姓男子交出提款卡被騙成警示戶，為了生活他特地南下貸款，結果經女警提醒，才知道又被騙一次。記者張議晨／翻攝
張姓男子交出提款卡被騙成警示戶，為了生活他特地南下貸款，結果經女警提醒，才知道又被騙一次。記者張議晨／翻攝

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