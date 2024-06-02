聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園男被騙帳戶列警示 經濟陷困頓...再被借貸廣告詐1次
桃園62歲張姓男子落入詐騙集團圈套，交出提款卡後反害自己帳號被列警示，他因生活陷入困頓，在網路看到小額貸款廣告，想要貸款10萬，對方卻要他先繳4萬，還要他先付1萬元手續費和保證金，雙方約高雄交易，還好等不到詐團現身，就被女警成功阻詐。
鼓山警分局今指出，張男因交出提款卡，帳戶被詐成警示，無法順利申辦各家銀行貸款，造成生活陷入困頓。他為了生活，在facebook看到相關貸款廣告資訊，與一名自稱蔡姓貸款專員接洽，並加入LINE通訊聊天。
對方謊稱可介紹地下增資的貸款方式幫張男渡過難關，張男按照對方指示申貸，卻未見貸款下來，最後要張男支付新台幣1萬元的手續費，張男為了借款，前天特地搭乘高鐵遠從桃園南下來找該名理專。
龍華派出所警方接獲銀行通報，到場了解後馬上識破是網路常見的貸款詐騙，對方還提供一組詐騙帳戶要求張男以匯款方式支付手續費用。
原本因為缺錢想借款，反而差點損失更多金錢，好在銀行的駐警及時發覺有異並通報警方到場，在警銀聯手下，張男才驚覺自己又被騙了，白花高鐵車票錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言