男攜妻逛街購物搞丟婚戒 南警接獲任務...20分鐘「肉眼」尋回

28歲胡姓男子和妻子到台南市中西區中華西路一家大型量販店購物逛街後，佩戴在手上婚戒不慎遺落遍尋不著，昨天下午3點多報警協尋，警員接獲報案後20分鐘，在永華路一段要向家電賣場調閱監視器畫面，在停車場找到胡遺失的婚戒。

台南市警二分局中正派出所警員施誌恩、林彥甫，昨天接獲28歲胡男報案，稱他婚戒於前晚7點許跟妻子在中華西路一家大型量販店購物逛街後，佩戴在手上婚戒不慎遺落，反覆在返家途中來回尋找，都未能找到，隔天只好前往派出所求助警察幫忙。

警員施誌恩、林彥甫受理後立即前往中華西路該大型購物量販店調閱監視器尋找，但調閱量販店監視器中尚見胡婚戒仍佩戴在手上，員警乃轉往隔壁永華路一段另一家大型家電賣場調閱監視器，施誌恩看到停車場地面有閃爍金屬物體，心裡想地上怎麼有一個閃亮的物體，起初以為是鑰匙圈的吊環，撿起來仔細一看赫見居然是一枚戒指，原來這是胡男所遺落珍貴的定情婚戒。

胡男說，這枚戒指是他2年前向老婆求婚成功的定情對戒，所以對他們而言是非常珍貴，沒想到在購物逛街的時候把戒指給搞丟，自己沿路在回家途中找了好幾趟都沒有結果，當下腦帶一片空白完全沒有辦法好好思考，到了晚上也睡不著，正當要放棄的時候，突然想起可向警察求助，感謝警員前往查處中順利拾獲。