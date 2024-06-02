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男攜妻逛街購物搞丟婚戒 南警接獲任務...20分鐘「肉眼」尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

28歲胡姓男子和妻子到台南市中西區中華西路一家大型量販店購物逛街後，佩戴在手上婚戒不慎遺落遍尋不著，昨天下午3點多報警協尋，警員接獲報案後20分鐘，在永華路一段要向家電賣場調閱監視器畫面，在停車場找到胡遺失的婚戒。

台南市警二分局中正派出所警員施誌恩、林彥甫，昨天接獲28歲胡男報案，稱他婚戒於前晚7點許跟妻子在中華西路一家大型量販店購物逛街後，佩戴在手上婚戒不慎遺落，反覆在返家途中來回尋找，都未能找到，隔天只好前往派出所求助警察幫忙。

警員施誌恩、林彥甫受理後立即前往中華西路該大型購物量販店調閱監視器尋找，但調閱量販店監視器中尚見胡婚戒仍佩戴在手上，員警乃轉往隔壁永華路一段另一家大型家電賣場調閱監視器，施誌恩看到停車場地面有閃爍金屬物體，心裡想地上怎麼有一個閃亮的物體，起初以為是鑰匙圈的吊環，撿起來仔細一看赫見居然是一枚戒指，原來這是胡男所遺落珍貴的定情婚戒。

胡男說，這枚戒指是他2年前向老婆求婚成功的定情對戒，所以對他們而言是非常珍貴，沒想到在購物逛街的時候把戒指給搞丟，自己沿路在回家途中找了好幾趟都沒有結果，當下腦帶一片空白完全沒有辦法好好思考，到了晚上也睡不著，正當要放棄的時候，突然想起可向警察求助，感謝警員前往查處中順利拾獲。

警方說，遺失婚戒失主一定非常心急，因為遺失的不僅僅是戒指，更是一個男人對女人的愛與承諾，警員基於同理心，無論如何都會盡全力去找回戒指，當聽完胡男描述這枚戒指背後的意義，直讓員警覺得再辛苦也都值得！也叮囑胡男要好好保管戒指，並祝福兩人幸福美滿。

28歲胡姓男子逛街購物時搞丟婚戒，台南市警二分局中正派出所警員協助尋回。記者黃宣翰／翻攝
28歲胡姓男子逛街購物時搞丟婚戒，台南市警二分局中正派出所警員協助尋回。記者黃宣翰／翻攝
28歲胡姓男子（左）逛街購物時搞丟婚戒，台南市警二分局警員施誌恩（右）協助尋回。記者黃宣翰／翻攝
28歲胡姓男子（左）逛街購物時搞丟婚戒，台南市警二分局警員施誌恩（右）協助尋回。記者黃宣翰／翻攝

戒指 監視器

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