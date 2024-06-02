影／阿嬤帶大國中生攜3.5萬友覬覦...遭圍毆還錄影 中警逮8男1女

台中市蕭姓少年由祖母扶養，平時很疼愛少年，會多給零用錢，蕭常透過網路，結識洪姓少年等人，一起唱歌玩樂，昨天凌晨1時許，蕭等人參與宮廟活動時，蕭因攜帶3.5萬元與手機，疑遭同行友人覬覦，在北區一處宮廟，把蕭壓倒在地、出腳踢踹，甚至持皮帶毆打、持手機錄影，過程中蕭的手機、現金遺失。蕭昨天凌晨與祖母報案，警方陸續帶回9人，函送法辦。

經查，蕭姓少年（13歲）透過網路先認識同齡洪姓少年後，一同玩樂，期間得知蕭的祖母疼愛少年，經常多給零用錢，昨天凌晨蕭與洪姓少年等10人參與廟會活動，得知蕭帶了3.5萬元現金後，洪姓少年等人，疑覬覦蕭的財物，邀求蕭請客唱歌。

蕭不願意，洪等人即出手打蕭，甚至拿出皮帶攻擊，將蕭壓制在地，出腳踹踢等，其中涉案張姓少女持手機錄影，上傳網路群組，過程中蕭的現金、手機都遺失。

蕭姓少年懷疑是洪等人取走，昨天凌晨4時許，與祖母一同向台中市第二警分局文正所報案。

警方依照影片與蕭姓少年協助下，昨天陸續在北屯、北區、太平等地，將涉案洪姓少年等人查緝到案，帶回8男1女，其中僅李姓男子成年19歲，其餘涉案人都是13歲，涉案少年供稱，都是平常與蕭姓少年玩樂、打鬧的方式，沒有拿蕭的手機、現金。

全案警詢後依少年事件處理法、傷害、妨害自由、妨害秩序等罪，函送台中少年法院、台中地檢署調查。