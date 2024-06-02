借200萬不還還避不見面 新北男接妻子下班遭債主活逮

新北市48歲葉男多年前向廖姓男子借200萬應急，事後不但拖延許久皆不還且還避不見面。葉男上月31日深夜至中和區接妻子下班時，廖男友人發現葉男行蹤立即通知廖男到場，雙方見面一言不合發生口角及推擠衝突。中和警方巡邏經過發現立即制止並將雙方帶回警局，葉、廖2人互不提告，警方詢後依社維法87條裁處

據了解，48歲葉姓男子多年前因急用，找57歲廖男借款200萬元，但葉男事後並未依約還款，面對廖男催討還直接拒接電話避不見面。前天深夜（5月31日）11時許葉男至中和區中山路二段欲接妻子下班時，廖男友人發現葉男行蹤，立即打電話通知廖男到場。