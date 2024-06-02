快訊

大轉彎！ 國小教甄自然科爭議題惹議 教育局漏夜開會改送分

MLB／「法官」賈吉第21轟來了 近10戰8轟穩居全壘打王

年過60如何延緩記憶衰退 新研究：吃綜合維他命有幫助

借200萬不還還避不見面 新北男接妻子下班遭債主活逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市48歲葉男多年前向廖姓男子借200萬應急，事後不但拖延許久皆不還且還避不見面。葉男上月31日深夜至中和區接妻子下班時，廖男友人發現葉男行蹤立即通知廖男到場，雙方見面一言不合發生口角及推擠衝突。中和警方巡邏經過發現立即制止並將雙方帶回警局，葉、廖2人互不提告，警方詢後依社維法87條裁處

據了解，48歲葉姓男子多年前因急用，找57歲廖男借款200萬元，但葉男事後並未依約還款，面對廖男催討還直接拒接電話避不見面。前天深夜（5月31日）11時許葉男至中和區中山路二段欲接妻子下班時，廖男友人發現葉男行蹤，立即打電話通知廖男到場。

廖男獲報後火速趕抵，雙方討論還款事宜時一言不合發生口角，進而引發推擠衝突。中和分局中和派出所警員巡邏經過發現立即上前喝止，並將雙方人員帶回警局偵詢。雙方因互不提告，警方詢後依社維法第87條裁處。

中和警方巡邏經過發現立即制止並呼叫支援。圖／擷取自記者爆料網
中和警方巡邏經過發現立即制止並呼叫支援。圖／擷取自記者爆料網
警方上前喝令制止雙方衝突。圖／擷取自記者爆料網
警方上前喝令制止雙方衝突。圖／擷取自記者爆料網

中和 提告

延伸閱讀

新北春茶上市 坪林包種飄花香品茗正當時

山腳斷層貫穿塭仔圳、洲子洋重劃區…監委要查 新北：皆蘇貞昌任內發布

濃煙瀰漫整條馬路！新北永和炸雞店起火 大批消防人車前往搶救

玉山盃／林佾葳對新北好投 高中進步20公里評估中職選秀

相關新聞

新竹竹北高樓晚間驚傳火警 住戶冒雨抱嬰兒逃生

新竹縣竹北市一棟13層高集合式住宅大樓「德翼凱撒」晚間10時許傳出火警，火勢從大樓店面2樓辦公室竄出，疑似電線起火釀成辦公室全燒毀...

台南補習班老闆被噴辣椒水毆傷 2男落網稱他講話太嗆代人教訓

台南市安南區某補習班於5月29日遭2名嫌犯闖入，對負責人噴灑辣椒水後，再加以毆打成傷；台南市警三分局接獲報案後，立即成立...

高雄天九牌賭場隱身夜店頂樓 警穿越女模群攻堅逮28人

高雄市一處天九牌賭場隱身在新興區一家女模會館夜店頂樓，轄區警方查證屬實，昨凌晨持搜索票直搗賭窟時，先穿越夜店女模群和客人...

影／阿嬤帶大國中生攜3.5萬友覬覦...遭圍毆還錄影 中警逮8男1女

台中市蕭姓少年由祖母扶養，平時很疼愛少年，會多給零用錢，蕭常透過網路，結識洪姓少年等人，一起唱歌玩樂，昨天凌晨1時許，蕭...

影／屏東機車騎士酒駕轉彎撞上直行車 翻滾2圈半落地幸運僅輕傷

屏東縣內埔鄉菜市場附近昨發生酒駕車禍，56歲楊姓男子騎機車經過內埔鄉光明路左轉中興路，撞上許女駕駛汽車直行，楊男翻滾多圈...

防竹市火警重演…桃園要求大樓管道落實防火填塞

新竹市晴空匯大樓日前發生火警，造成2名消防人員殉職，為確保桃園市高樓層集合式住宅公共安全，市府上月31日執行第一波聯合稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。