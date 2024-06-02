南警防登革熱整頓環境 聞大水溝微弱哀嚎聲...赫見栽進人車
陳姓男子昨上午騎車經過市道174線下營區時，突然身體不適人車栽入路旁大水溝受困，適警方配合防登革熱在附近整頓環境，1小時後間歇聽到微弱哀嚎聲，警方發現緊急通報，警消協力及時送醫成功救人。
據指出，61歲陳男是昨早上9點多騎機車沿174線由東往西方向行駛，經下營區賀建派出所附近轉彎路段時，突身體不適衝出路面跌入路旁約3米深大排水溝內，造成頭部、手腳多處受傷流血，第一時間無人發現，受困其中。
因夏日為登革熱流行季節，為避免病媒蚊孳生傳播，上午近10點茅港派出所長林南宏、警員連彥誠前往已賀建派出所周邊清除環境內外雜草及積水容器，過程中，林南宏、連彥誠斷斷續續依稀聽聞有疑似微弱求救聲。
因人命關天，兩人立即放下手頭工作分頭循聲搜尋，發現陳男跌落大排內，顏面疑因撞擊鮮血直流，頭部、手腳等處挫傷，意識模糊。
林南宏除請連彥誠撥打電話通報救援外，並持續向陳喊話，避免陳體力不支臉部朝下嗆水，案經警消到場將跌落民眾從約1層樓高大排水溝內救起，緊急送柳營奇美醫院就治而挽回生命，家屬事後感謝警方及時搭救。
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