報廢車突滑下拖吊車擊落後方騎士 網：慢慢賠吧

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區文中一路、溫州一路口前天（5月31日）傍晚有輛報廢賓士車，突然從拖吊車上脫鉤滑落，後方有騎士閃避不及，連人帶車被撞倒，拖吊車駕駛急得以肉身擋車，讓目擊者為他捏了把冷汗，所幸未釀大災，畫面遭後方騎士以「慢慢賠吧」為題po網，釣出駕駛本尊回應，人傷車損皆會全權負責。

桃園交通中隊分隊長沈見霖說明，這名拖吊車駕駛於操作時，後方賓士車不慎滑落擦撞後方汽、機車，警方獲報立即前往現場協助處理，初步了解係拖吊車鋼纜斷裂導致賓士車滑落，後續由雙方協調賠償事宜，警方呼籲業者於執行拖吊過程應注意相關維護措施，以免影響他人行車安全。

WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台在YouTube貼出行車紀錄器影像，以【車禍影片】慢慢賠吧（2024.05.31 桃園市桃園區溫州一路與文中一路口）為標題，吸引60425觀賞次數，還有逾211則留言，其中還釣出駕駛本尊針對事發過程說明，「我是拖車司機當事人，這台拖車最後一天執勤，車子要賣掉了， 給我搞這齣我也覺得意外，賓士車主原本就要報廢，有溝通好不追究，後方三菱車主也無大礙也不追究，警方密錄器存證，至於機車騎士我全責負責，目前機車維修已經處理好剩人傷，後續都有持續關心。」

前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／翻攝自網路
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／翻攝自網路
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／翻攝自網路
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／翻攝自網路
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／警方提供
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／警方提供
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／警方提供
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／警方提供
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／警方提供
前天傍晚有輛報廢的賓士車在桃市文中一路及溫州一路口，意外從拖吊車上脫鉤滑落，造成後方1名機車騎士人車倒地受傷，拖吊車駕駛允諾會全權負責。圖／警方提供

桃園 車主

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