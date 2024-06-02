報廢車突滑下拖吊車擊落後方騎士 網：慢慢賠吧

桃園市桃園區文中一路、溫州一路口前天（5月31日）傍晚有輛報廢賓士車，突然從拖吊車上脫鉤滑落，後方有騎士閃避不及，連人帶車被撞倒，拖吊車駕駛急得以肉身擋車，讓目擊者為他捏了把冷汗，所幸未釀大災，畫面遭後方騎士以「慢慢賠吧」為題po網，釣出駕駛本尊回應，人傷車損皆會全權負責。

桃園交通中隊分隊長沈見霖說明，這名拖吊車駕駛於操作時，後方賓士車不慎滑落擦撞後方汽、機車，警方獲報立即前往現場協助處理，初步了解係拖吊車鋼纜斷裂導致賓士車滑落，後續由雙方協調賠償事宜，警方呼籲業者於執行拖吊過程應注意相關維護措施，以免影響他人行車安全。