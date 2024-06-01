獨／破億40輛勞斯萊斯、超跑大陣仗 天道盟創始人吳桐潭3日移靈基隆

天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭22日晚病逝，告別式靈堂設在基隆六合停車場，目前還在搭設中，告別式預計7月9日舉行。據太陽成員透露，6月3日下午正式移靈，將有近40輛的勞斯萊斯、豪華超跑大陣仗車隊，總價值破億元，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆，特別的是，會先開到他的發跡、壯大的地方「百福社區」繞行一圈，以表飲水思源、吃果子拜樹頭，最後再到六合停車場。

天道盟太陽會精神領袖吳桐潭，22日因腎衰竭引發腸道細菌感染，在台大病逝，享壽75歲，目前暫冰存板殯，六合停車場告別式靈堂，今天仍加緊腳步搭建籌設中，此處為台肥廢棄舊址空地，為基隆最大一處空地，歷年來大型活動、選舉造勢等多在此處舉辦，視野廣闊。

有太陽聯盟成員表示，將會辦成基隆史上最大場告別式。據太陽聯盟成員透露，目前確定在3日移靈，將在下午3時從板殯出發，將有近40輛豪華車隊引領、護送靈車，包括4輛勞斯萊斯、10輛藍寶堅尼、法拉利、保時捷、大牛、小牛、麥拉倫等，還有阿法等其他不同等級豪車，一輛勞斯萊斯就要1500萬，整個車隊總價值至少破億元。車隊將會非常的壯觀，以彰顯吳桐潭地位的尊崇。

吳桐潭在基隆廟口發跡，但後來住七堵的百福社區，在此茁壯成長、壯大勢力，很多幫眾也是在百福社區一路跟隨他，從這裡去台北打天下，百福可以說是吳桐潭發跡茁壯的故鄉，因此3日靈車會由4輛勞斯萊斯等車隊引領到百福社區繞行一圈，表達追思、飲水思源，但不會停留下車；其他超跑則先開到六合停車場等待靈車移靈至現場，移靈到基隆就是為了落葉歸根。

吳桐潭5月22晚病逝，告別式公祭後出殯為7月9日，很多人好奇隔很久，據指出，原因是依傳統習俗做七個頭七，共七七四十九天。

吳桐潭1986年間，在台北看守所執行矯正處分時，與多人結盟成立天道盟，以對抗「外省掛」。眾人並各自成立分會，吳桐潭出任「太陽會」會長。吳桐潭一度避居海外，住在柬埔寨。返國後因案入獄，2011年5月假釋出獄。吳老家在基隆，住在台北，多活躍於北市，近年早已退出江湖事，但精神領袖地位仍備受尊崇。

吳桐潭地位尊崇，警方目前掌握各幫眾、山頭、企業「元老級」人物可能都會齊聚弔唁，當天可能有逾萬人到場，警方不敢大意，將嚴陣以待。