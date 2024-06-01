高雄街道瀰漫刺鼻「阿摩尼亞」味 消防員：製冰廠外洩氨氣

高雄旗津中洲二路製冰工廠一帶，今午接近5時許，疑有強烈「阿摩尼亞」味瀰漫在某製冰廠四周，不過，警消獲報到場時，氣味已逐漸淡去；消防員指出，這股可怕的刺鼻味確實是氨氣，是從附近製冰廠外洩，該廠負責人一線氣體外洩，當機立斷關閉機器，才沒釀出大禍。

「若人體吸入過多氨氣，會有中毒現象！」消防員指出，輕度中毒癥狀如鼻炎、咽炎、喉痛、發音嘶啞，若中毒嚴重，可能咯血及肺水腫，呼吸困難、咯白色或血性泡沫痰，雙肺布滿大、中水泡音。

據知，製冰廠普遍使用氨氣作為冷凍媒介，當執行製冰冷凍作業時，油氣分離機的儲油桶閥門墊片鬆脫，就可能使得參雜油中的氨氣外洩，而今天下午工廠負責人一發現氣體外洩，立即關閉機器，因此儲油桶閥門關閉止漏，並未使得氨氣外洩嚴重，否則依空氣污染防制法第32條規定，該製冰廠最重恐面臨500萬元罰鍰。