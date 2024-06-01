影／瞬間畫面曝光！新北環快限高鐵架遭貨櫃車撞斷 橫倒路中釀嚴重塞車

新北環快由新店區往永和區方向在環河東路上的限高鐵架，今天傍晚5時許遭一輛貨櫃車整個撞斷，橫倒在環河東路上，造成現場嚴重大塞車。轄區永和警方獲報已派員到場管制及指揮交通，並已通知市府交通局等相關單位，警方呼籲駕駛用路人行經該處要遵守員警指揮慢速通行。

永和警方表示，陳姓男子（53歲）今天下午5時許駕駛大貨車行駛至永和區新北環快與環河東路口，因車身高度超出限高，撞擊路口限高門架，導致整座限高門架倒塌，橫倒在環河東路上，造成現場嚴重大塞車。據了解，陳男酒測值為零。

轄區永和警方獲報已派員到場管制及指揮交通，並已通知市府交通局等相關單位，以即時交通資訊網及CMS發佈路況，並請警廣宣傳改道，警方呼籲駕駛用路人行經該處要遵守員警指揮慢速通行。

新北環快由新店區往永和區方向在環河東路上的限高鐵架，今天傍晚5時許遭一輛大貨車整個撞斷，橫倒在環河東路上，造成現場嚴重大塞車。記者王長鼎／翻攝 新北環快由新店區往永和區方向在環河東路上的限高鐵架，今天傍晚5時許遭一輛大貨車整個撞斷，橫倒在環河東路上，造成現場嚴重大塞車。記者王長鼎／翻攝