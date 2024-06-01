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影／舉頭三尺有神明！通緝男閃警躲神明桌下仍被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方昨晚在中和區一處宮廟發現彭姓男子形跡可疑，上前盤查確認彭是基隆地院發布詐欺通緝犯，就在員警盤問過程中，員警眼尖發現吳姓男子躲在神明桌下，吳男見無路可逃，乖乖從神明桌下爬出來，經查他因傷害案件為新北地檢署發布通緝，警詢後今天將二人依法解送歸案。

新北市中和警分局員山派出所副所長張耀庭與員警吳宗文2人昨晚10時許巡邏行經中和區員山路上供奉田都元帥宮廟前，見原本站在廟前的彭姓男子（25歲）一見到員警，立即低頭轉身走進宮廟裡，行跡十分可疑。

張耀庭2人見狀上前盤查，確認彭男是基隆地院於今年3月22日發布詐欺通緝犯，就在員警盤問過程中，員警吳宗文眼尖發現吳姓男子（31歲）躲在神明桌下，吳男見無路可逃，乖乖從神明桌下爬出來。

員警查出吳男因傷害案件遭判刑2月，未到案執行於去年11月26日為新北地檢署發布通緝，迄今已躲藏6個多月，仍難逃員警法眼，警詢後今天將2人依法分別解送基隆地院及新北地檢署歸案。

傷害通緝吳姓男子昨晚為閃避警躲神明桌下，仍被眼尖的員警察覺當場逮捕，今天依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝
傷害通緝吳姓男子昨晚為閃避警躲神明桌下，仍被眼尖的員警察覺當場逮捕，今天依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝
傷害通緝吳姓男子昨晚為閃避警躲神明桌下，仍被眼尖的員警察覺當場逮捕，今天依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝
傷害通緝吳姓男子昨晚為閃避警躲神明桌下，仍被眼尖的員警察覺當場逮捕，今天依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝

神明 通緝

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