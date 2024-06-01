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台東12歲男童遭鐵捲門夾脖身亡 老師不捨：畢業證書都做好了

中央社／ 台東縣1日電

台東市12歲楊姓男孩即將就讀國中，今天上午卻意外遭鐵捲門夾住，送醫不治。學校老師聽聞相當不捨，校長毛慧莉難過地說：「畢業證書都做好了」。

台東縣消防局上午9時許接獲通報，台東市豐谷北路有男孩遭鐵捲門夾住失去生命跡象。消防局救護車趕到現場，家屬已將鐵門拉起救出，但男孩已無呼吸心跳，消防人員接手搶救，並送往台東馬偕醫院

馬偕醫院下午表示，經醫生搶救恢復呼吸心跳，轉送加護病房，但在加護病房病情惡化，下午宣告不治。

警方初步調查，遭鐵門夾住的是12歲楊姓男孩，即將就讀國中，上午9時許和弟弟要出門，在屋內放下鐵捲門後出門，又突然回頭要進屋拿東西，因此被鐵捲門夾住壓到脖子，弟弟趕緊打電話通知家人趕回家開門。

楊姓學生就讀的國小老師，聽聞消息後都很難過，校長毛慧莉表示，上午家屬到學校拿學生的健保卡，才知道發生不幸，6月12日就要舉行畢業典禮，「畢業證書都做好了，很難過」。

台東市12歲楊姓男孩即將就讀國中，今天上午卻意外遭鐵捲門夾住，送醫不治。圖／民眾提供
台東市12歲楊姓男孩即將就讀國中，今天上午卻意外遭鐵捲門夾住，送醫不治。圖／民眾提供

台東 畢業證書 馬偕醫院

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